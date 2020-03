Let’s Dance: Profi-Tänzer wollen hinschmeißen

Es soll hinter dne Kulissen der Tanzshow „Let’s Dance“ ordentlich brodeln. Wie die Bild berichtet, habe sich einer der Profitänzer gemeldet und einige Details zu derzeitigen Produktionsverhältnissen ausgeplaudert.

Riskante Drehs bei Let’s Dance?

Der Tänzer, der aus Angst vor Konsequenzen anonym bleiben will, meint, dass viele Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus haben und darum am liebsten austeigen wollen aus der Show: „Wir sind verzweifelt. Die Bundeskanzlerin verbietet den Kontakt zu Nicht-Familienangehörigen – aber wir tanzen jeden Tag total eng. Es ist verboten, sich mit mehr als zwei Personen zu treffen. Aber wir sind zu fünft in der Tanzschule in engen Räumen, mit Tanzpartnerin, Kameramann, Tonassistenten und Realisator.“

© TVNOW/Stefan Gregorowius

Promi ist ausgestiegen

RTL bestreitet die Dreh-Situation auf Anfrage nicht, pocht aber darauf, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Ein Prominenter ist bereits ausgestiegen – John Kelly verließ das Format um bei seiner Frau in Spanien sein zu können.

Corona-Verdacht bei Let’s Dance

Der Tänzer erhebt einen weiteren schweren Vorwurf: Eine Kollegin soll Symptome der Lungenkrankheit aufweisen, husten, die Produktionsverantwortlichen hätten ihr aber verboten, sich testen zu lassen. RTL weist das entschieden zurück.

Angst um Jobs

Hinter den Kulissen geht es ganz schön rund, die Tänzerschaft scheint sich in zwei Lager zu spalten: Die Hälfte will gerne aussteigen, die andere Hälfte bleiben, so ein weiterer Tänzer zur Bild, der auch nicht namentlich genannt werden möchte. Wer jetzt gehe, so der Vorbehalt der Tänzer, der würde nächstes Jahr sicher nicht mehr engagiert werden. Noch ist der Dreh, rein rechtlich gesehen okay. Die nächste Sendung des Tanzspektakels soll am 27.3. um 20:15 auf RTL zu sehen sein.