Im Wochenbett gibt's zwischen Fünfachvater Marcell und Vierfachjungmami Vanessa jetzt Namensdiskussionen. Vanessa hat diesbezüglich nämlich etwas beschlossen, was Marcell nicht so zu schmecken scheint. "Es war halt nicht ausgemacht", sagt Marcell, als er erfährt, dass Vanessa ihr gemeinsames Töchterchen "Lina-Jolie" genannt hat. Da Marcell so viel abgenommen hat, möchte jetzt auch Vanessa nach der Geburt endlich etwas für ihren Körper tun. "Vergiss es, dass schaffst du nicht. Dafür isst du zu gerne", meint Marcell. Nicht gerade aufbauend, findet Vanessa.

Die junge Familie

Das tut sich bei den anderen Teenies

Teeniepapa Kevin soll Jessi gleich zu Beginn ihrer Beziehung geschwängert haben. Trotz Zweifel seitens Kevins Mutter, dass Kevin auch tatsächlich der leibliche Vater ist, ist Kevin fest davon überzeugt. In der 39. Schwangerschaftswoche will Dr. Armin Breinl sich nun selbst ein Bild von der Lage machen und schreitet in der Privatklinik Graz Ragnitz zur Tat. "Ich lasse das jetzt einfach auf mich zukommen", sagt Jessi noch vor Eintritt der Wehen gelassen. Doch als diese plötzlich eintreten, wird Jessi ganz anders: "Das ist jetzt schon so unerträglich!"

Julia und Valentin

"Jugo-Sugo" gibt es währenddessen im steirischen Bruck an der Mur. Julias Freund Valentin ist bei ihrer Familie zu Gast. Nachdem Valentin zu spät gekommen ist, ist auch seine Jobsituation Diskussionsthema. "Mich interessiert das nicht, wenn mir jemand sagt, wohin ich gehen soll," erklärt Valentin. In den Augen der lieben Oma erfüllt Valentin, den übrigens nur sie "Dragomir" nennt, seine Vaterpflichten nicht ausreichend. "Wie ein Jugo-Essen", antwortet seine Oma in Anbetracht Valentins Kochkünste. Ob die Spaghetti schlussendlich auch schmecken?

David und Cathlyn

"Ich habe dich ziemlich vernachlässigt und das tut mir sehr leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen", meint David. Mit einem Picknick möchte er Cathlyn, und somit auch seine kleine Familie, zurückgewinnen.

Kerstin und Scott

Dreifachjungmama Kerstin will einen Job. Bisherige Versuche scheiterten, zum Beispiel am Aufstehen, so wie zuletzt. Doch an die Kassa möchte sich Kerstin schon mal nicht setzen, denn das ist ihr "zu anstrengend".

