Am Mittwoch startet die "Squid Game"-Reality-Show

"Squid Game" ist bis heute die meistgesehene Netflix-Serie. Noch bevor die zweite Staffel startet, wird der Horror aus Korea Realität.

Den Fans der brutalen Kult-Serie "Squid Game" wird das Warten auf die zweite Staffel, die noch 2024 kommen soll, mit "The Challenge" verkürzt. Doch während in dem Schocker-Erfolg des Streamingsanbieters alles rein fiktiv war, wird es jetzt ins echte Leben übertragen. Dabei hagelt es international schon vor der Erstausstrahlung am Mittwoch heftige Kritik.

Das positive vorweg: Keiner der 456 Teilnehmer der Reality Show ist dabei ums Leben gekommen. Dennoch war von den Dreharbeiten wenig gutes zu hören. Einige Teilnehmer erhoben, wie die englische Zeitung "Sun" berichtet, schwere Vorwürfe. So sei es im Rahmen der Aufnahmen "wie in einem Kriegsgebiet" gewesen. Netflix dementierte die Anschuldigungen und verwies auf das Sicherheitskonzept am Set.

Angeblich soll es im Reality-Ableger genauso gnadenlos zur Sache gehen, wie in der Serie. Allerdings ging es dort immerhin um 30 Millionen Euro. Das dürfte bei "The Challenge" der einzige Punkt gewesen sein, den die Produzenten nicht so ernst genommen haben. Denn der Gewinner hat "nur" die Chance auf einen Gewinn in Höhe von etwa 4 Millionen Euro.

Riesen-Puppe fordert auch in »The Challenge« seine Opfer

"Rotes Licht, grünes Licht", war wohl eines der Spiele, das den Zuschauern bei der Serie am ehesten in Erinnerung geblieben ist. Eine koreanische Ableitung des beliebten Kinderspiels "Donner, Wetter, Blitz", wo die Teilnehmer eine Linie überschreiten müssen, bis sich die überdimensionale Puppe umdreht.

Während im Netflix-Hit die Verlierer skrupellos erschossen wurden, platzte ihnen im Reality-Ableger immerhin nur eine Farbbombe im Blutstil. Dennoch mussten die Spieler laut einem Bericht der "Variety" bei Minus 10 Grad in einem Hangar in Großbritannien ausharren und lange Zeit in der Kälte still stehen. Ein Teilnehmer klagte danach sein Leid: „Hätten sie uns gesagt, dass es so kalt werden würde, hätte niemand da mitgemacht.“

Denn trotz der Minusgrade, war es den Kandidaten nur erlaubt, sich mit einer Thermohose, zwei Socken, einem Hemd, Turnschuhen und den legendären grünen Trainingsanzügen zu bekleiden. Die Folge: Die Sanitäter mussten immer wieder gerufen werden, weil Teilnehmer kollabierten.

Weitere Serien-Spiele am Start

Auch das Dalgona-Spiel und das Murmel-Spiel aus der Serie haben sich in das echte Leben übertragen lassen. Auch das Trittsteinspiel, wo viele Charaktere in eine tiefe Schlucht stürzten und ihr Leben lassen mussten, darf natürlich in abgeschwächter Form nicht fehlen. Der Trailer raubt den Squid-Game-Fans jetzt schon vor lauter Vorfreude den Schlaf. Den Kritikern hingegen wird ebenfalls jede Menge Spielraum geboten.

Eines jedoch muss man festhalten. Während in der Serie die Teilnehmer nicht einmal ansatzweise ahnen konnten, worauf sie sich im Kampf um die Millionen eingelassen hatten, war es den Teilnehmern bei "The Challenge" von Anfang an mehr als nur klar. Ab Mittwoch kann man das Serien-Highlight auf Netflix streamen und sich selbst eine Meinung bilden.