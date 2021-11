Die zweite Staffel von 'Squid Game' wurde gerade bestätigt - so soll sie werden.

Fans der Serie haben es sich schon länger gewünscht, nun wurde es offiziell bestätigt. Der Netflix-Hit " Squid Game " bekommt eine zweite Staffel. Da die Produktion als eine der erfolgreichsten des Netflix-Dienstes gilt, ist diese Entscheidung nicht weiter verwunderlich.

Squid Game: Erste Details - So wird die 2. Staffel

Hwang Dong-hyuk, der Regisseur, Schöpfer und Autor des neunteiligen koreanischen Thrillers , meinte in einem Interview mit der Associated Press: "Es gab so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel". Und: "Ich habe also fast das Gefühl, dass Sie uns keine Wahl lassen! Aber ich sagen auch, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird."

© YOUNGKYU PARK Gi-hun und seine Mutter ×

Gi-hun ist der Protagonist in der ersten Staffel

Davon handelt "Squid Game"

In der Hit-Serie , die sehr viele brutale Momente aufweist, geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen, allesamt in finanzielle Nöte geraten, an Kinderspielen teilnimmt. Der Preis für den einen Gewinner ist hoch; es winken Schuldenfreiheit und die finanzielle Unabhängigkeit. Doch der Preis, den jeder bei Versagen zahlt ist noch höher. Wer verliert, stirbt...

Achtung, Spoiler - So geht's weiter

Am Ende gewinnt einer, nämlich Gi-hun. Dem geht es damit allerdings gar nicht gut und darum behält er das Geld nicht. So traumatisiert er von den Vorgängen beim mysteriösen Spiel wurde, so wenig lassen ihn die Hintergründe los. So versucht er, die Verantwortlichen zu erreichen... Das Ende gibt viele Hinweise darauf, wie die zweite Staffel werden könnte. Ganz bestimmt will Gi-hun die Hintergründe aufdecken, und die Menschen entlarven, die hinter dem brutalen Spiel stecken. Denkbar ist auch, dass die anonymen Macher des Spiels den Protagonisten mit einer List dazu bringen, noch einmal bei einem Spiel mitzuwirken. Schlüsselfigur dabei könnte seine Tochter sein...