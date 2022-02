Bachelor: Heute muss Austro-Kandidatin gehen

Kein Glück beim Bachelor: Diese Österreicherin tritt die Heimreise an.

In Folge zwei von "Der Bachelor " geht es bereits ordentlich zur Sache: Es finden die ersten aufregenden Einzeldates statt, es wird geflirtet aber auch schon richtig herumgezickt!

Erstes Date für sie

Am Morgen nach der 1. Nacht der Rosen beziehen die Ladys ihre Villa. Kurz darauf erhalten sie auch schon die erste Nachricht vom Bachelor, der eine von ihnen auf Wolke 7 entführen will. Die Glückliche: Jana-Maria. Für die beiden geht es hoch hinaus – ein Fallschirmsprung steht auf dem Plan. Bei einem anschließenden Date am Strand und romantischen Stunden in einer Villa mit Blick über den Ozean lassen die beiden den Tag ausklingen. "Da liegt was in der Luft", so Dominik sichtlich angetan von seinem ersten Date.

Spaßig: Der Bachelor und die Frauen

In der Ladysvilla herrscht derweil Lästerstimmung. Vor allem Valeria und Christina R. können mit Konkurrentin Lara wenig anfangen. Ihr Spitzname für die Blondine aus Memmingen: Brokkoli. "Wenn sie das weiß, gibt es richtig Krieg", ist sich Christina R. sicher.

Gruppendate - als Bräute!

Tags drauf steht das erste Gruppendate an: Als Bräute verkleidet spielen Claudia, Bobette, Yasmin, Anna, Irina, Natalie, Susanna und Vivian um ein Date mit ihrem potenziellen Bräutigam Dominik. Welche Dame erhält am Ende schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf eine Zukunft mit dem 30-jährigen Unternehmer? Eine Chance darauf haben am nächsten Tag auch Nele, Christina R., Emily, Christina N., Lara, Valeria und erneut Anna, die der Bachelor zu einem feucht-fröhlichen Bootstrip einlädt.

Sie sind raus

Noch bevor die 2. Nacht der Rosen beginnt, erhält Dominik von einer der Ladys eine Nachricht, in der sie ihm mitteilt, dass sie ihre Reise aus persönlichen Gründen beenden muss. SIE ist nicht länger dabei . Nicht freiwillig aber auch raus: Claudia aus Kärnten. Die Fitnesstrainerin nimmt es aber sportlich und lässt sich die Freude an der Liebe nicht verderben. "Man muss dem Leben vertrauen, für mich kommt bestimmt irgendwann der passende Mann!", so die Worte zum Schluß.