'Bachelor': Kandidatin geht freiwillig, weil ...

Erste Dates, Flirterei und eine, die aus der Show freiwillig geht - das passiert beim 'Bachelor'.

In Mexiko wird am 2.2. die 2. Runde im Kampf um das Herz des Bachelors eingeläutet. Noch 19 Frauen sind dabei und hoffen auf das allererste Date. Auch Dominik ist mehr als bereit, sein Motto: Nicht bereuen, etwas NICHT gemacht zu haben.

Erstes Date - Volltreffer

Am Morgen nach der 1. Nacht der Rosen beziehen die Ladys ihre Villa. Kurz darauf erhalten sie auch schon die erste Nachricht vom Bachelor, der eine von ihnen auf Wolke 7 entführen will. Die Glückliche: Jana-Maria. Für die beiden geht es hoch hinaus – ein Fallschirmsprung steht auf dem Plan. Bei einem anschließenden Date am Strand und romantischen Stunden in einer Villa mit Blick über den Ozean lassen die beiden den Tag ausklingen. "Da liegt was in der Luft", so Dominik sichtlich angetan von seinem ersten Date.

Läster-Schwestern

In der Ladysvilla herrscht Lästerstimmung. Vor allem Valeria und Christina R. können mit Konkurrentin Lara wenig anfangen. Ihr Spitzname für die Blondine aus Memmingen: Brokkoli. "Wenn sie das weiß, gibt es richtig Krieg", ist sich Christina R. sicher. Tags drauf steht das erste Gruppedate an: Als Bräute verkleidet spielen Claudia, Bobette, Yasmin, Anna, Irina, Natalie, Susanna und Vivian um ein Date mit ihrem potenziellen Bräutigam Dominik. Welche Dame erhält am Ende schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf eine Zukunft mit dem 30-jährigen Unternehmer? Eine Chance darauf haben am nächsten Tag auch Nele, Christina R., Emily, Christina N., Lara, Valeria und erneut Anna, die der Bachelor zu einem feucht-fröhlichen Bootstrip einlädt.

ACHTUNG, Spoiler! Sie verlässt Villa

Noch bevor die 2. Nacht der Rosen beginnt, erhält Dominik von einer der Ladys eine Nachricht, in der sie ihm mitteilt, dass sie ihre Reise aus persönlichen Gründen beenden muss. Es ist Model Vivian Boesveld, die für viele als Favoritin galt; sie möchte nach Hause zu ihrem Sohn.

