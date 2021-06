Wiener Kenan buhlt um die Bachelorette - er ist ein Kämpfer-Typ und kam als Kind ohne Deutschkenntnisse nach Österreich!

Traumfrau, Traumlocation – Fehlt nur noch der Traummann!

Das sind die Bachelorette-Boys

Gleich 20 Liebesanwärter, von denen einer der Richtige für Bachelorette Maxime Herbord sein könnte. Doch wer kann überzeugen? Der gefühlvolle Romantiker oder der draufgängerische Stimmungsmacher? Der Polizeibeamte oder der Eiskunstläufer? Der eine hat "alles was eine Frau sucht – außer Sixpack", der andere gönnt "jedem sein Glück – aber kann auch die Ellbogen ausfahren." Aber wer bekommt die letzte Rose?

Bachelorette: Zwei heiße Austro-Boys mit dabei

Wir haben bereits einen Kandidaten entdeckt, den wir glatt unter den Top-5-Kandidaten sehen! Es ist der Wiener Kenan! Er ist ein wahrer Kämpfer-Typ; schon seitdem er klein war, musste er hart arbeiten um seine Ziele zu erreichen. Denn Kenan kam als sechsjähriger mit seiner Familie aus Kroatien nach Österreich. Ohne, dass er ein Wort Deutsch sprach wurde er in Wien eingeschult. 2019 verkaufte der smarte Kenan seine eigene Firma und arbeitet seither als Chemieingenieur. Sein größtes Hobby, wie er im Gespräch mit RTL erzählt ist sein Hund Lio - den hat er aus einer Tötungsstation gerettet. Was er sucht? Eine Frau zum verlieben! Mit ihr möchte er in einem Haus mit Garten leben...

Klavierspielen kann Kenan auch!