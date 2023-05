Am Freitag ist das große Finale der beliebten Tanzshow.

Wer sind die diesjährigen „ Dancing Stars “? Am Freitag, dem 12. Mai 2023, entscheidet sich im großen Finale live um 20.15 Uhr in ORF 1, ob Corinna Kamper und Danilo Campisi, Missy May und Dimitar Stefanin oder Alexander Pointner und Manuela Stöckl den begehrten Titel ertanzen.

Athanasiadis in Jury

Wer es unter die Top 2 schafft, entscheiden das Publikumsvoting und die Jury – neben der Fix-Jury, Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker, besteht diese auch im großen Finale aus einer zusätzlichen Gastjurorin. Wer eignet sich an diesem besonderen Abend besser dafür als „Amtsinhaberin“ Caroline Athanasiadis, die Tänze der Finalistinnen und Finalisten zu bewerten? Die Punktevergabe wird zeigen, wer in ihren Augen das Zeug zum neuen „Dancing Star“ hat. Wer von den Top 2 am Ende der Show über den Titel jubeln darf, entscheidet allein das Publikum.

© ORF/Hans Leitner ×

Harte Konkurrenz

Mussten verletzungsbedingt aufhören - Klebow & Gschaider (Mitte)

Doch wer hat die Nase vorne bei den "Dancing Stars"? Die Konkurrenz ist dieses Mal besonders hart - Missy Mai stieg als Ersatz für Karina Sarkissova quer ein, Corinna Kamper und Danilo Campisi sorgen mit ihrem Können wie mit der Anbandelei für Aufsehen und Alexander Pointner konnte mit seiner Profi-Tänzerin Manuele Stöckl die stärksten Fortschritte machen.

Fans von ihnen begeistert

Die Auswahl ist schwer, doch kann man eines sagen: Missy May und Dimitar Stefanin haben von Anfang an den größten Respekt der Zuseher genossen. Sie sind es auch, unter deren Postings auf der offiziellen Seite die meisten bewundernden Kommentare zu finden sind. Immer wieder kommentieren ihre Fans damit, dass sie die Gewinner ihrer Herzen sind. Es könnte also gut sein, dass die beiden am Ende die "Dancing Stars" des Jahres sind!