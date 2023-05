Dancing-Stars-Schock: Erstes Paar noch vor der Sendung raus!

Florian Gschaider hat sich beim Training vor der Sendung so stark verletzt, dass er heute nicht auftreten konnte.

Verletzungs-Pech bei Dancing Stars. Die Halbfinalshow der ORF-Tanzshow startete am Freitagabend mit einem Paukenschlag: Das Tanzpaar Florian Gschaider und Lilian Klebow traten nicht an. Der Grund: Gschaider hatte sich beim Training auf die Show so stark verletzt, dass er heute nicht auftreten konnte.

Die Schauspielerin hätte eigentlich versuchen können mit einem anderen Profi-Tänzer, um den Einzug ins Finale zu tanzen. Aber sie entschied sich dagegen und verließ die Sendung. Sie "sind als Team gekommen und gehen als Team", begründet sie ihre Entscheidung.