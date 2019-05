Er selbst ist einer der großen Favoriten auf den Sieg bei Dancing Stars am Freitag, sein Konkurrent Stefan Petzner musste die Show bereits im Semifinale verlassen. Schottenberg lernte Petzner zum Schluss anders kennen: „Man sieht die Fassade, doch dahinter brodelt es. Stefan war im Semifinale so bewegt, so tief verzweifelt, er hing an meiner Schulter und sagte mir, dass er eigentlich nicht mehr in der Show sein will“, verrät er im oe24.TV-Talk bei Fellner! Live (heute, 21 Uhr).

Dieser Moment sei Schotti sehr nahe gegangen. Am Freitag tanzt er ab 20.15 Uhr auf ORF eins um den Sieg.