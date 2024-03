× Die aktuellen Streaming-Highlights (23. - 29.03.)

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Crimethriller "Before We Die - Brennpunkt Bristol"



© Hersteller ×

Bei einer Drogenermittlung erfährt DI Hannah Laing, dass ihr Sohn als V-Mann verwickelt ist - und droht enttarnt zu werden.

Ab 26. März auf Sky streamen





Beschwingte Komödie "Die Rumba-Therapie"

© Hersteller ×

Mittfünfziger Tony will seine Tochter kennenlernen, deren Mutter er einst sitzen ließ. Kann er der jungen Tanzlehrerin bei einem Rumbakurs näherkommen?

Ab 23. März auf Sky streamen





True Crime "Der Parkhausmord - – Wer tötete Charlotte Böhringer?

© Hersteller ×

Die Millionärin Charlotte Böhringer wird 2006 erschlagen in ihrer Penthouse-Wohnung über dem Münchner Isarparkhaus gefunden. Kurz darauf präsentiert die Polizei ihren Neffen Benedikt Toth als Täter. Er beteuert bis heute seine Unschuld und kämpft für die Aufklärung des Falls.

Ab 23. März auf Sky streamen





Krimi "Johanssons letzter Fall"

© Hersteller ×

Nach einem Schlaganfall ist das exzessive Leben für Lars Martin Johansson vorbei. Als ihm sein Arzt von einem ungelösten Mord erzählt, werden die Lebensgeister des Ex-Polizisten wieder geweckt.

Ab 23. März auf Sky streamen





Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

"Actionthriller The Equalizer 3 - The Final Chapter« mit Denzel Washington



© Hersteller

Robert McCall möchte als ehemaliger Auftragskiller in den Ruhestand gehen, jedoch muss er sich im Kampf gegen die italienische Mafia seiner Vergangenheit stellen. .

Ab 26. März auf Netflix streamen





Sport-Drama: "The Beautiful Game"

© Hersteller ×

Eine englische Fußballmannschaft nimmt in Rom an der WM der Obdachlosen teil. Ihr größtes Talent muss die Vergangenheit hinter sich lassen und zum Teamplayer werden.

Ab 29. März auf Netflix streamen





Dokumentation: "Testament: Die Geschichte von Moses"

© Hersteller

Diese aufschlussreiche Dokudrama-Serie zeichnet Moses‘ bemerkenswertes Leben als Prinz, Prophet und mehr mit Einblicken von Theologen und Historikern auf.

Ab 27. März auf Netflix streamen





Reality TV: "Housewives of Salt Lake City"



© Hersteller

Sechs erfolgreiche Frauen geben einen Einblick in ihr exklusives Leben, ihr Umfeld und ihren Status.

Am 26. März auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

26. März: „Dave Attell: Hot Cross Buns“ – Comedy-Special

27. März:

„Ruhe in Frieden“ – Drama

„Kein Druck“ – Romantisches Drama

„The Believers“ – Thailändischer Thriller (auf Netflix streamen) (2024; Teeradon Supapunpinyo,Pachara Chirathivat,Achiraya Nitibhon)

29. März

„Das Herz des Jägers“ – Thriller

„Lohn der Angst“ – Action

„Ist das Kuchen?“ Staffel 3 – Reality-TV

Netflix-Neuheiten für Kinder

25. März: „Gabby’s Dollhouse“ Staffel 9 – Animationsabenteuer

28. März: „Bad Dinosaurs“ – Animationscomedy



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Staffel 5 von "LOL: Last One Laughing"

© Hersteller ×

Die besten Comedians Deutschlands werden für sechs Stunden zusammen eingesperrt: Jeder von ihnen muss eine ernste Miene bewahren und gleichzeitig versuchen, die anderen zum Lachen zu bringen. Das Spiel kennt keine Regeln und alles ist erlaubt. .

Ab 28. März auf Amazon Prime streamen





Staffel 1 bis 3 von "The Baxters"

© Hersteller ×

Elizabeth und John Baxter, die ihre erwachsenen Kinder durch die Höhen und Tiefen des Lebens begleiten.

Ab 28. März auf Amazon Prime streamen





Weitere Highlights auf Amazon Prime

23. März

„Das letzte Opfer“ – Thriller-Drama

„Robin Hood“ – Action-Abenteuer

26. März

„The Time Machine“ – Sci-Fi-Action

„Tig Notaro: Hallo Nochmal“ – Stand-up-Comedy

27. März

„Heroes of ’38: Die Brigade von Shandong“ – Militär-Drama

28. März

„American Rust: Broken Justice“ Staffel 2 – Krimi-Drama | zum Stream

„Hope on the Street“ – Doku

29. März

„Die Jungs im Boot“ – Biografisches Sport-Drama



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

"Next Goal Wins" mit Michael Fassbender

© Hersteller ×

Unter der Regie von Oscar®-Preisträger Taika Waititi und basierend auf wahren Begebenheiten erzählt "Next Goal Wins" die urkomische Underdog-Geschichte des Fußballteams von Amerikanisch-Samoa. Berühmt für ihre brutale 31:0-Niederlage bei einem FIFA-Turnier im Jahr 2001 heuert die Mannschaft vor den WM-Qualifikationsspielen 2011 den glücklosen, recht eigenwilligen Trainer Thomas Rongen an. Alle hoffen, dass sie mit ihm nicht mehr die schlechteste Fußballmannschaft der Welt sein werden.

Ab 27. März auf Disney Plus streamen





Staffel 1 von "Die härtesten 7 Tage"

© Hersteller ×

Dwayne Fields war der erste schwarze Brite, der den Nordpol erreichte. Doch der Naturforscher, Abenteurer und TV-Moderator belässt es nicht dabei. Auch viele andere Orte und Regionen der Erde, die für die meisten Menschen eher schwer zugänglich sind, haben es ihm angetan

Ab 27. März auf Disney streamen



Weitere neue Serien auf Disne

27. März

„The Chi“ Staffel 4-5

„Love is in the Air“ Staffel 1-7

29. März

„Renegade Nell“ Staffel 1

„Madu“ - Dokumentarfilm