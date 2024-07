"Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" soll härter werden als alle vorherigen Staffeln.

Endlich ist es soweit und RTL lässt wichtige Infos raus über das Dschungel-Jubiläum. Doch manche werden nicht allen gefallen...

Das ist neu

Das Dschungelcamp ist zurück – und feiert gleich drei Premieren! Zum ersten Mal findet der Dschungel-Spaß im Sommer statt, zum ersten Mal kehren die krassesten Camper aller Zeiten zurück ans Lagerfeuer und zum ersten Mal gibt's exklusiv auf RTL+ jeden Tag eine neue Folge vorab zu sehen. Ab dem 16. August zeigt RTL täglich um 20:15 Uhr "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" – und auf RTL+ ab dem 15. August im Stream!

Diese Dschungel-Legenden erweckt RTL und schickt sie ins Camp:

Im Stream - geht für manche gar nicht

Dass die Folgen zuerst im Stream vorgeschaut werden können, entzürnt bereits einige Fans der Show, wie auf Instagram zu sehen ist.

Wütend über Änderung

Zwar überwiegt die Freude, dass endlich bekannt gegeben wurde, wann das Format startet, doch ein User schreibt wütend: "Lass mich raten ein paar folgen im tv und dann dreht rtl alles ab die restlichen folgen nur mehr auf tv now wie rtl es bei prominennt getrennt und schwiegertochter gesucht gemacht". Erfahrungsgemäß wird es zu einem richtigen Shitstorm wegen dieser gravierenden Änderung kommen. Denken wir an all die Spoiler, die im Netz schwirren werden...