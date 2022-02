Fan-Schock: Diese Serien verlassen Netflix

Zum ersten Mal muss Netflix eigene Originals aus dem Programm nehmen.

Das Angebot von Netflix und anderen Streaming-Anbietern ändert sich fast täglich. Während neue Filme und Serien veröffentlicht werden, fliegen alte Formate wieder aus dem Programm. Grund dafür sind Rechte, die nur für einen bestimmten Zeitraum erworben werden.

Auch diesen Monat verschwinden wieder einige äußerst beliebte Serien den Streaming-Anbieter - zum ersten Mal überhaupt handelt es sich dabei auch um Eigenproduktionen. Am 1. März verschwinden "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "The Punisher", "Iron Fist" und "The Defenders", die allesamt im Marvel-Universum spielen.

Der Grund dahinter ist einfach. 2015 hatte Netflix die Rechte an den sechs Serien gekauft. Marvel gehört aber Disney, das bekanntlich einen eigenen Streaming-Dienst startete. Die Serien sollen Berichten zufolge nun bei Disney+ landen.