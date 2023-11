Ist diese Netflix-Show zu arg? Kollaps bei Squid Game

Die Fiction-Serie gehört zu den erfolgreichsten Produktionen jemals auf Netflix: Das koreanische Survival-Drama " Squid Game " brach 2021 alle Streaming-Rekorde und ist eine der größten Erfolge des Streamers.

Nun gibt es die Serie seit dem 22.11. (erste Teile, die zweite Tranche ab 29.11.) als echte Show und die hat es in sich. 456 echte Menschen. 4,56 Millionen Dollar" ließ der Streamer über X hören. Also der Brutalo-Hit als echte Show? Ja! 456 Menschen aus verschiedensten Ländern werden sich in dieser brutalsten aller Shows den heftigen Herausforderungen stellen. Wer etwas nicht schafft, ist "tot" und somit ausgeschieden. Hoffentlich handelt es sich hier nur - im Gegensatz zur Vorlage - um metaphorische Tode...

Doch einer dieser "Tode" wird als der "dramatischste Ausstieg aller Zeiten im Reality-TV" gefeiert. Fans der Show meinten sogar, die Eliminierung sei viel zu heftig gewesen. Es handelt sich um das Aus von Spieler 299 aka Spencer Hawkins. Sein Keks bracht beim Ausschneiden, was den sofortigen Exit bedeutet. Manche fanden seine letzten Momente auch sehr pathetisch. Spencer dürfte Stress nicht gut aushalten, flog darum in Ohnmacht.

he’s my everything. our robbed anxiety ridden umbrella picking king. i need him resurrected, like the second coming of christ #SquidGameTheChallenge pic.twitter.com/orzEevDRRk