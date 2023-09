Squid Game: Netflix-Todesshow kommt jetzt... in echt!

Unfassbare 4,56 Millionen Dollar für die Gewinnerin von 'Squid Game' in Echt!

Es war DER Überraschungshit: Das koreanische Netflix Survival-Drama " Squid Game " brach 2021 alle Streaming-Rekorde und ist eine der größten Erfolge des Streamers.

Squid Game: Auf Platz 1 in 90 Ländern

Die Serie startete am 17.09.2021 weltweit exklusiv auf Netflix und war am 4.10. bereits Platz 1 in über 90 Ländern. Somit reihte sich Squid Game bald unter die Netflix-Erfolgsserien wie Bridgerton (82 Millionen Abrufe), Lupin (76 Millionen Abrufe) und The Witcher (76 Millionen Abrufe). Insgesamt hat Netflix für die Serie mit Stand 21.Juni unfassbare 265,2 Millionen Abrufe verzeichnen können.

So wird Squid Game - die echte Edition

Nun hat sich Netflix eine besondere Show einfallen lassen. "456 echte Menschen. 4,56 Millionen Dollar" ließ der Streamer über X hören. Also der Brutalo-Hit als echte Show? Ja! 456 Menschen aus verschiedensten Ländern werden sic in dieser brutalsten aller Shows den heftigen Herausforderungen stellen. Wer etwas nicht schafft, ist "tot" und somit ausgeschieden. Hoffentlich handelt es sich hier nur - im Gegensatz zur Vorlage - um metaphorische Tode...

Ab dem 22.11. ist es soweit und wir alle können uns ein Bild der härtesten Reality Show, die es jemals gegeben hat (so der Werbeslogan) machen.

456 real people.

4.56 million dollars.

Squid Game: The Challenge begins November 22. pic.twitter.com/bxu0wSBNr5 — Netflix (@netflix) September 22, 2023

So wird die 2.Staffel der Serie

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel des koreanischen Netflix-Welthits "Squid Game" haben begonnen. "Das Shooting läuft, wir produzieren jetzt", sagte Netflix-Manager Don Kang, der in Korea als Vice President of Content tätig ist, der dpa. "Wir sind auf dem Weg, und jeder ist total gespannt darauf, das alles jetzt auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken."