Jetzt fix: ''Helene Fischer Show'' am 25. Dezember im ORF

Am Dienstag kündigte Helene Fischer bei ihrem Konzert in Köln die TV-Sensation des Jahres an. Jetzt bestätigen es auch ZDF und ORF: am 25. Dezember kehrt die ''Helene Fischer Show'' ins Weihnachts-Programm zurück!

25.Dezember 20.15 Uhr, ORF2 – das ist der Termin für das TV-Comeback der Helene Fischer Show. Nach vier Jahren Pause kehrt die Schlager-Queen endlich ins Weihnachts-Programm zurück. Angekündigt hat sie die TV-Sensation am Dienstag bei ihrem Konzert in Köln - ÖSTERREICH berichtete: „Ich bin sehr dankbar nach langem Hin und Her, dass ich sagen kann, dass es die HELENE-FISCHER-Show wieder kommt“. Jetzt haben es auch ZDF und ORF bestätigt. „Die 'Helene Fischer Show' findet 2023 statt und wir freuen uns sehr auf die Ausstrahlung am 25. Dezember,“ so eine ZDF- Sendersprecherin. Auf APA-Anfrage bestätige dann auch der ORF den Sendetermin.

Das quotenstarke Format wurde zuletzt 2019 ausgestrahlt, war in den Folgejahren wegen Corona und anderer "Unwägbarkeiten" aber ausgefallen. Die neue Helen Fischer Show soll Anfang Dezember an zwei Abenden in Düsseldorf aufgezeichnet werden. Weitere Gäste sind noch nicht bekannt. Auch Helene selbst kennt die Schwierigkeiten „Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen. Aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe."