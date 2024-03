× Kate Winslet hat Sex im Schloss Schönbrunn

Kate Winslet treibt‘s in der Wien-Serie "The Regime" noch bunter. In der zweiten Folge fällt sie in Schönbrunn über ihren Serien-Ehemann her.

"Jetzt wird folgendes passieren: Ich werde dich jetzt fi**en. Du brauchst nichts tun. ich kümmere mich um alles!“ Nach ein-jährigem Sex-Entzug fällt „Die Kanzlerin“ Elena Vernham (Kate Winslet) im Schlafgemach von Schloss Schönbrunn doch wieder über ihren Ehemann Nicholas (Guillaume Gallienne) her. Das Erotik Highlight der zweiten Folge der Sky-Serie „The Regime“, die ja im Vorjahr auch in Wien gedreht wurde. Inder zwiete Folge sieht man auch wie der Blitz in Schönbrunn einschlägt! © Sky × © Sky × © Sky × Lesen Sie auch The Regime: 1. Blick auf die Wien-Serie von Kate Winslet In der neuen Serie „The Regime“ zeigt sich Kate Winslet als (w)irre Kanzlerin. Im Palais Liechtenstein führt sie eine strenges Regiment und fürchtet nur die Schimmel-Sporen. Wir haben die erste Folge schon gesehen.

Kate Winslet präsentiert ihre Wien-Serie Im Vorjahr stand Kate Winslet für "The Regime" in Wien vor der Kamera. Jetzt präsentierte sie ihre neue HBO-Serie mit einer Gala-Premiere in New York. Ab 4. März läuft der Wien-Dreh dann auch auf Sky. © Sky × Die (w)irre Kanzlerin lässt mittlerweile den ihrer Meinung nach verschimmelten Palast mit Gär-Kartoffel bekämpfen („Hier riecht es wie in einem irischen Bordell“) dazu brüskiert sie die US- Außenministerin Judith Holt (Martha Plinpton) nicht nur mit vulgären Sprüchen („Ihr kippt uns seit Jahren die Scheiße vor die Tür und erklärt uns, dass wir glücklich sein sollen diese zu essen“), sondern auch mit Einsperren im Palastzimmer. Da verriegelt ihr Korporal Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts) die Türe. © Sky × © Sky × © Sky × Dieser hat längst scharfe und feuchte Träume von der Kanzlerin, was auch Elena Verham selbst gefällt („Scharf ist gut“). Die beiden kommen sich ohnedies immer näher. Auch beim Fitness-Training. Das bringt die Palast Intriganten rund um Minister Singer (Henry Goodman) auf den Plan. Sie legen der schnell gelangweilten Kanzlerin einen manipulierten Stammbaum vor: Zubak soll ein direkter Nachfahre des Gründervaters sein. © Sky × © Sky ×