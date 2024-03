× The Regime: 1. Blick auf die Wien-Serie von Kate Winslet

In der neuen Serie „The Regime“ zeigt sich Kate Winslet als (w)irre Kanzlerin. Im Palais Liechtenstein führt sie eine strenges Regiment und fürchtet nur die Schimmel-Sporen. Wir haben die erste Folge schon gesehen.

„Nie in ihre Richtung atmen, ruhig blieben und nicht speiben!“ Das sind die Anweisungen die der gefangene Korporal Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts) von Stabschefin Agnes,(Andrea Riseborough) vor dem ersten Treffen mit „Der Kanzlerin“ Elena Vernham (Kate Winslet) erhält. Im Palais Lichtenstein übrigens, denn die neue Sky Serie „The Regime“ wurde ja im Vorjahr unter der Regie von Stephen Frears zum Gros in Wien gedreht. Gestern hatte die erste der 6 Folgen unter dem Titel „Victory Day“ seine US-Premiere. ÖSTERREICH hat schon reingeschaut.

Zum 7. Jahrestag der Machtübernahme herrscht im Palast Chaos. Die Kanzlerin des totalitären Staats lässt aus Angst vor Schimmel-Sporen wieder mal das gesamte Gebäude desinfizieren und hat dafür den „Schlächter“ Zubak mit einer Art Sporen-Geigerzähler als ihren Bodyguard engagiert. Er muss ihr ständige die Luftfeuchtigkeit durchgeben: 42 Prozent, 31 Prozent, 21 Prozent.

Die Wirren der Regentin werden auch bei einer Kabinetts Sitzung rund um einen US-Kobalt-Deal („Wenn wir denen die fu**ing Bergbaurechte geben schauen wir fu**ing schwach aus!“), beim Besuch ihres seit einem Jahr aufgebahrten Vaters („ Sie lieben mich viel mehr, als sie dich je geliebt haben“) und erst recht beim großen Staatsempfang für die US-Investoren ersichtlich. Da stimmt sie zunächst mit ihrem Ehemann Nicholas (Guillaume Gallienne), den sie vor sieben Jahren aus Paris „entführte“, den Chicago-Song „If You Leave Me Now“ an, um dann die Amerikaner zu brüskieren: „Ihr könnt so lange den Schwanz von China halten bis die auch auf die Schuhe pissen!“

In der Nacht nach dem Bankett kommt es zum Drama: ein Bergbauarbeiter dringt in ihr Schlafgemach ein und zückt sein Messer. Zubek kann ihn überwältigen. Danach wird sie noch paranoider: Riesige Entlüftungsmaschinen, Atemschutzmaske und eine Sänfte mit Kontaminations-Zelt. Selbst ihr Ehemann darf nur nach Voranmeldung und mit Maske zu ihr.

Nach 14 Tagen im Krankenbett, während dessen sie fast ihren kompletten Stab verhaften lässt, spricht Die Kanzlerin dann wieder an ihr Volk: „Es ist an der Zeit, dass wir Amerika und der Welt zeigen was wir wert sind!“ Eine starke Ansage für die nächsten 5 Folgen.