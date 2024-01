Millionen-Erbe freut sich über 400-Euro-Gewinn in TV-Show

Ein Schweizer Millionen-Erbe gewann im deutschen TV 400 Euro.

Der 23-jährige Carl Elsener ist der Sohn des schwerreichen Victorinox-CEO Carl Elsener junior (65). Er hatte erst kürzlich einen Auftritt in der deutschen TV-Show "Kaum zu glauben", wo er 400 Euro absahnen konnte. Für den Millionen-Erben stellt die Summe natürlich keinen großen Unterschied dar, aber für das traditionsreiche Unternehmen, welches Taschenmesser herstellt, ein gelungener PR-Coup.

In der Sendung müssen Promis binnen 45 Sekunden erraten, welche Geschichte oder welches Talent hinter einer Person steckt. Gelingt es dem Rateteam nicht, so wandern 200 Euro auf das Konto des Kandidaten. Carl Elsener dürfte dem Publikum wohl gänzlich unbekannt gewesen sein, doch sein Vorstellungssatz hatte es sich bereits in sich: "Mein Ururopa hat das Schweizer Taschenmesser entwickelt – sogar die Astronauten der Nasa haben es im All dabei." Das Rateteam erhielt lediglich den Hinweis "Bei Carl klappt alles".

In der dritten Rund war es schließlich Promi Bernhard Hoëcker, der herausfand, wofür Elsener steht. Der Millionen-Erbe selbst ist in fünfter Generation für das Weltunternehmen aus Ibach tätig. Als Marketingstratege.