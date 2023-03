Netflix-Hit 'You': So heftig wird das Finale von Staffel 4

ACHTUNG, Spoiler! Viele Überraschungen in den finalen Teilen von "You" auf Netflix.

Seit vier Staffeln gibt Schauspieler Penn Badgley in der Netflix -Serie "You - Du wirst mich lieben" den romantischen Psychopathen Joe Goldberg. Zuerst mordete er sich durch New York, dann durch L.A.

"You": Darum geht's in Staffel 4

In Staffel vier ist er nun in London unterwegs, tarnt sich als Professor, nachdem er im 3. Staffelfinale blutig seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat. Er landet in den Kreisen der snobistischsten Rich Kids und nimmt sich - mal wieder - vor, dieses Mal enthaltsam vom Morden zu leben. Doch bald ereignet sich das erste Unglück und Joe muss handeln. Freilich verguckt sich der durchgeknallte Romantiker ausgerechnet in Kate, die zu einer der einflussreichsten britischen Familien gehört.

Finale wird richtig wild

In Staffel vier scheint es Joe an den Kragen zu gehen. Denn tatsächlich ist dieses Mal nicht er der schlimmste Bube der Serie. Rhys Montrose, ein Autor mit politischen Ambitionen, scheint psychisch noch viel abgefahrener zu sein. Im Trailer zum zweiten Teil von Staffel vier scheint es, als wolle Rhys sich mit Joe anfreunden. Unvorstellbar, was die beiden zusammen anrichten würden!

ACHTUNG, Spoiler!

Und noch eine sehr überraschende Wendung wird im Trailer offenbart. Love, die Ehefrau von Joe, die er in der letzten Folge der dritten Staffel ermordet hat, ist wieder zu sehen! Einbildung, Wahnvorstellung oder Realität? Jedenfalls Spannung pur und ein Mega-Teaser auf die 2. Tranche, die ab dem 9. März am Streamer Netflix abrufbar ist.

© Netflix ×

Doch nicht tot? Love taucht im Trailer auf