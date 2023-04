Bei uns finden Sie immer die besten Tipps für alle coolen Serien, Dokus und Filme!

Das sind die besten Tipps zum Streamen vom 21.4. bis 28.4.!

SKY

»Poker Face« mit Adrien Brody & Co (ab 24.4., Staffel 1)

Mystery-Crime-Serie. Charlie besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit, sofort zu erkennen, wenn jemand lügt. Serie mit Natasha Lyonne („Orange is the new black“) in der Hauptrolle.

»C. B. Strike – Troubled Blood« (Staffel 3)

Verfilmung der Cormoran-Strike-Reihe von J.K. Rowling. In vier neuen Episoden sind der Kriegsveteran Cormoran Strike und seine Assistentin Robin einem Serienkiller auf der Spur.

NETFLIX

»Das Licht in uns«: Obama und Winfrey (ab 25.4.)

In diesem Gespräch mit Oprah Winfrey gewährt Michelle Obama Einblicke in die Herausforderungen und Lektionen des Lebens, die sie in ihrem 2. Bestseller verarbeitet hat.

»Love After Music« - Das Leben von Fito Paez (ab 26.4.)

Niemand kann oder sollte ohne Liebe leben. In dieser biografischen Serie werden das Leben und die Karriere des argentinischen Rockstars Fito Páez beleuchtet.

PRIME

»Citadel« mit GoT-Star Richard Madden

Vor acht Jahren wurde die Spionageagentur Citadel zerstört - und damit alle Erinnerungen der Agenten Kane und Sinh gelöscht, die nun im Verborgenen leben.

DISNEY+

»Peter Pan & Wendy« mit Jude Law (ab 28.4.)

Wendy Darling hat Angst davor, ihr Elternhaus zu verlassen, und Peter Pan trifft, einen Jungen, der sich weigert, erwachsen zu werden.