× Neuer Netflix-Schocker auf Rekordjagd

Die neue Nummer eins auf Netflix

Koreanische Schocker-Serien sind spätestens seit dem Erfolg von ' Squid Game ' im vergangenen Jahr in aller Munde. Das Spiel mit dem Tod brach alle Netflix-Rekorde und hat über 111 Millionen Fans erreicht. Mit "All of Us Are Dead" katapultiert sich ein neues Horror-Spektakel auf Platz eins der Netflix-Charts in Österreich. Und wieder kommt die Produktion aus Korea.

© Netflix ×

Zombie-Virus auf der High School

Darum geht es im neuen Netflix Hit: "All of Us Are Dead" basiert auf einem erfolgreichen Online-Comic. Auf einer High School bricht ein Zombie-Virus aus, mit dem sich nach und nach die ganze Stadt infiziert. Nichts für schwache Nerven, denn bereits ab Folge eins wird es blutrünstig. Beim heimischen Publikum kommt die Serie jedenfalls gut an. Schon nach wenigen Tagen rangt sie an der Spitze der Charts.