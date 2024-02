Alaba sorgt in neuer Comedy-Show für Lacher

Der beliebte deutsche Comedian Teddy Teclebrhan, bekannt aus Sendungen wie "LOL: Last One Laughing", hat eine neue Comedy-Show auf Amazon Prime Video.

Gleich zum Start eroberte die "Teddy Teclebrhan Show" die Spitze der Amazon-Charts. Das ist neben Teddys bekannten Kunstfiguren wie Antoine, Percy und Ernst Riedler wohl auch den prominenten Gästen zu verdanken: Unter anderem treten die bekannten Schauspieler Iris Berben und Heiner Lauterbach auf.

Aber nicht nur: Auch David Alaba mischt mit! Der Auftritt unseres Real-Madrid-Stars, der sich derzeit bekanntlich von einer Kreuzbandverletzung erholt, ist besonders bemerkenswert. In einem Sketch am Maschendrahtzaun hat er eine amüsante "Konversation" mit Teddy, während er sich tapfer zusammenreißen muss, um nicht in Gelächter auszubrechen.

Seine Performance begeistert nicht nur seine Instagram-Fans, sondern auch seine Freundin Shalimar, die das mit vielen lachenden Smileys kommentiert.