RTL-Kultshow feiert diesen Samstag Geburtstag

'Denn sie wissen nicht, was passiert' startet diesen Samstag

Die überraschende und turbulente Show geht in die nächste Runde: Bei Denn sie wissen nicht, was passiert! - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show erfahren die Show-Giganten erst zu Beginn jeder Sendung, was auf sie zukommt.

© RTL ×

Show feiert 7. Geburtstag

Gerne Live, immer spontan, am liebsten überraschend und ganz schön turbulent feiert das Show-Spektakel 2024 seinen 7. Geburtstag. Diese Show wird ihrem Namen stets gerecht: Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt, welche Spiele gespielt werden oder wer die jeweilige Sendung moderieren wird. Stets unter den wachsamen Augen des Schiedsrichters Thorsten Schorn. Wer ist heute zu Gast? Das lesen Sie hier!