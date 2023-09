Barbara Schöneberger, Esther Sedlaczek und Jan Köppen stehen 2023 in Konkurrenz um den Deutschen Fernsehpreis.

Die drei TV-Persönlichkeiten sind in der Kategorie "Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung" nominiert, wurde am Montag mitgeteilt. Köppen ist für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" und "Take Me Out" nominiert, Schöneberger für die deutsche ESC-Vorauswahl, Sedlaczek für "Quizduell-Olymp" und "Frag doch mal die Maus".

Die Sieger werden am 27. und 28. September in Köln gekürt.