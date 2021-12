ACHTUNG, Spoiler! Dieser beliebte Seriencharakter könnte bei 'Grey's Anatomy' bald ausscheiden...

Dauerbrenner " Grey's Anatomy " läuft derzeit in der 18. Staffel und ist eine der beliebtesten Arztserien aller Zeiten (im Vergleich dazu lief "Emergency Room" 'nur' 15 Staffeln lang).

Grey's Anatomy

Nicht nur die krassen medizinischen Fälle, sondern besonders auch die privaten Verwicklungen der Charaktere sorgen seit Jahren für Spannung. Zuletzt sorgte die realitätsgetreue Darstellung der Corona-Krise bei den Zusehern für Interesse.

Achtung, SPOILER!

Jetzt aber sorgt ganz frisch ein heftiger Cliffhanger für wohlige Spannung wie Entsetzen. Denn es könnte ein beliebter Darsteller nach 13 Jahren bei der Serie ausscheiden! Das TV-Publikum in Amerika konnte die dramatischen Szenen bereits verfolgen, doch auf die Auflösung müssen sie auch warten. Es ist das Mid-Season-Finale, das für so viel Spannung sorgt.

Wird Owen aus der Serie ausscheiden?

Serientod bei 'Grey's Anatomy'?: Bangen um Urgestein

Darin dreht sich alles um die Beschaffung eines Spenderherzes. Owen (Kevin McKidd), Teddy (Kim Raver) und Cormac (Richard Flood) machen sich zusammen mit einem Chauffeur auf den Weg das Organ abzuholen. Es kommt zu einem Unfall, das Auto hängt an einem Baum, Richtung Abgrund. Teddy entkommt aus dem Wagen, rettet das Herz. Doch das Gefährt wird instabil. Wer soll als nächster raus? Für Owen ganz klar: Cormac! Denn der hat Kinder, die nicht ohne Eltern aufwachsen sollen. Seine Frau verstarb bereits vor Jahren an einer Krankheit. Cormac verlässt das Auto und fast kann sich Owen auch retten, doch der Wagen stürzt in die Tiefe.

Das sagen die Fans

Gibt es noch ein Überleben für Owen? Oder ist nach vielen Jahren seine Rolle bei "Grey's Anatomy" beendet? Theorien entspinnen sich unter den Fans: Vielleicht sei er nur leicht verletzt? Oder gar schwer mit Hirnschaden und liege im Koma wo sie ihm dann Organe entnehmen würden? Vielleicht aber hat er auch alles vergessen, darf weiterleben ohne Gedächtnis... Wie auch immer, es wird spannend und das amerikanische Publikum muss sich noch rund zwei Monate gedulden; mehr als die Zuseher in Europa, da ist die Ausstrahlung noch gänzlich unklar...