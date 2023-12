× Song Contest wird zum 360-Grad-Spektakel

Von 7. bis 11. Mai steigt in Malmö der 68. Eurovision Song Contest - die Bühne wird so spektakulär wie nie

Bewegliche LED-Würfel, eine kreuzförmige Bühne und 360 Grad Rundum-Sicht. Der 68. Song Contest wird so spektakulär wie nie. Heute (19. Dezember) wurde Fredrik Stormby vom schwedischen Designstudio Green Wall Designs als Licht- und Show für den Wettbewerb 2024 bestätigt. Gemeinsam mit Florian Wieder, der zuletzt ja die Bühne für Robbie in Schladming konzipierte, stellt er für die beiden Quali-Shows am 7. und 9.Mai sowie das Grande Finale am 11. Mai eine unglaubliche Bombast-Bühne in die Arena von Malmö.

Die kreuzförmige Bühne wird in mitten der 15.500 Fans positioniert. Es wird als „ein einzigartiges 360-Grad-Erlebnis, das das Publikum und die Zuschauer umgibt“ beschrieben. Darüber hinaus sollen bewegliche LED-Würfel, LED-Böden, Licht-, Video- und Bühnentechnik für „großartige Variationen“ im Veranstaltungsort sorgen.

Österreichs Teilnehmer für den ESC soll im Jänner verraten werden. Wir müssen auf jeden Fall in die Quali. Die Auslosung dafür findet am 30. Jänner statt.