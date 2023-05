ORF jubelt über meiste Song-Contest-Zuseher seit 2016

Das Finale des 67. Eurovision Song Contest, das mit einem Triumph der Favoritin Loreen aus Schweden und dem 15. Platz für Österreichs Teilnehmerinnen Teya & Salena endete, hat sich für den ORF als Publikumsmagnet erwiesen.

Im Schnitt 1,079 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bei 47 Prozent Marktanteil verfolgten das europäische Wettsingen am Samstagabend. Damit war dies der beste ESC-Finalabend seit 2016, ließ der ORF in einer Aussendung am Sonntag wissen.

Das TV-Publikum bewies dabei durchaus Durchhaltevermögen. Sahen die Darbeitung von Teya & Salenas Song "Who The Hell Is Edgar?" mit Startnummer 1 durchschnittlich 1,158 Millionen Menschen, waren bei der Entscheidung nach Mitternacht immer noch 927.000 Interessierte mit dabei. Besonders erfreut zeigte sich der ORF über den großen Zuspruch unter der jungen Seherschaft. Über den ganzen Abend erreichte man bei der Gruppe der Zwölf- bis 29-Jährigen im Schnitt einen Marktanteil von 77 Prozent und damit einen Rekordwert, hieß es in der Aussendung.