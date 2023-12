"Tatort" aus Münster: Schräger Dschungel-Krimi als ORF-Premiere

„Der Mann, der in den Dschungel fiel“ beschäftigt Axel Prahl und Jan Josef Liefers heute Abend (20.15 Uhr, ORF 2) in ORF-Premiere aus Münster.

Wo er auftaucht, sind dramatische Ergebnisse vorprogrammiert: Wenn Stan Gold (Detlev Buck) alias Hotte Koslowski alias „Der Mann, der aus dem Dschungel fiel“ am Sonntag, dem 10. Dezember, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere in seine Heimat zurückkehrt, sind Axel Prahl und Jan Josef Liefers in Münster gefragt, um den ehemaligen Mitschüler des Kommissars am Leben zu halten, was sich als keine leichte Aufgabe entpuppt.

© ORF/WDR/Frank Dicks ×

Einst für seine Mittelmäßigkeit (un)bekannt und mittlerweile zum Starautor und Stadtschreiber gemausert, soll verhindert werden, dass der aus Paraguay Heimgekehrte tot am nächsten „Tatort“ liegt.

In dem von Regisseur Till Franzen nach einem Drehbuch von Thorsten Wettcke stammenden Krimi spielen neben Axel Prahl und Jan Josef Liefers in weiteren Rollen u. a. auch Christine Urspruch, Detlev Buck, Nicole Johannhanwahr, Björn Meyer, Mechthild Großmann und Claus Dieter Clausnitzer.

Mehr zum Inhalt

Kommissar Thiel (Axel Prahl) steht vor einer Herausforderung: Statt einen Mord aufzuklären, muss er diesmal einen verhindern. Der Grund für all das ist Stan Gold (Detlev Buck), ein verloren geglaubter Sohn der Stadt, der aus dem paraguayischen Dschungel in seine Heimat zurückgekehrt ist. Gold ist nicht nur inzwischen Starautor, sondern auch Münsters neuer Stadtschreiber – und ein ehemaliger Mitschüler von Thiel.

Die ehemaligen Schulkameraden Frank Thiel (Axel Prahl, l) und Hotte Koslowski alias Stan Gold (Detlev Buck) © ORF/WDR/Frank Dicks ×

Nur hieß er damals nicht Stan Gold, sondern schlicht Hotte Koslowski und war auch sonst eher mittelmäßig.

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ist ein Mastermind © ORF/WDR/Frank Dicks ×

Dass der seinen späten Triumph länger als ein paar Stunden genießen kann, hat er nur dem beherzten Eingreifen von Professor Boerne (Jan Josef Liefers) zu verdanken. Denn kaum ist der neue Stadtschreiber gekürt, stirbt er um ein Haar an einem anaphylaktischen Schock. Und das ist erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von dramatischen Ereignissen, in die Stan Gold verwickelt wird.