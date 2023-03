DIESE sexy Österreicher mischen 'Too Hot To Handle: Germany' auf! Es ist einer der Netflix-Höhepunkte des Jahres! Der Deutschland-Ableger der heißesten Show der Welt startet heute! Mittendrin statt nur dabei bei "Too Hot To Handle: Germany" sind die beiden Österreicher Anna Strigl und Furkan Akkaya - inklusive Masturbationsgeständnis.