'Too Hot To Handle': Diese Zwei sind jetzt ein Paar

Die deutsche Ausgabe des Formats "Too Hot To Handle" sorgt auch nach ihrer Ausstrahlung noch für einige Überraschungen.

Liebes-Karussell bei "Too Hot To Handle": In der Show knutschten beide noch mit anderen Partnern – nun sollen Anna Strigl und Stella Stegmann ein Paar sein Zumindest heizen die beiden Teilnehmerinnen auf Instagram die Gerüchteküche mit innigen Fotos ein. Auch einen gemeinsamen Urlaub auf Bali haben die beiden nun verbracht.

Kurzer Rückblick: Die "Too Hot To Handle"-Show verließen Stella und Tobi als Paar, nachdem sie zuvor immer wieder die Regeln gebrochen hatten. Anna bandelte zuerst mit Fabio an, wurde von ihm abserviert, nachdem Sexbombe Sophie in die Villa zog, kam jedoch nach der Show trotzdem mit dem Herzensbrecher zusammen.

Inzwischen sind die Pärchen getrennt – und der Weg somit frei für Dreamteam Anna und Stella. Von ihren Fans auf ihren Beziehungsstatus angesprochen, geben sich die beiden immer noch geheimnisvoll. Ihre Instagram-Postings versehen beide jedoch mit eindeutigen Hashtags wie #lesbisch, #lgbtq oder #loveislove.