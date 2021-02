So geht es in der Folge 45 bei den " Vorstadtweibern " weiter: Das belastende Material gegen Peter Herold (Andreas Kiendl) wurde Milo (Murathan Muslu) gestohlen. Er will wissen, wer dahintersteckt. Dabei befragt die Polizei bereits Werner Vogel (Christoph Grissemann) zu Milos Machenschaften.