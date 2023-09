''ZDF-Fernsehgarten on Tour'': Stürmischer Auftakt für Hamburg-Shows

Am Sonntagvormittag ist es wieder soweit: Der ''ZDF-Fernsehgarten'' soll für gute Stimmung zum Start des Oktobers sorgen - und diesmal hoffentlich auch ohne Störungen.

Am 1. Oktober um 12 Uhr startet der "ZDF-Fernsehgarten" mit abwechslungsreichem Programm und toller Musik. Doch aufgepasst: Der "Fernsehgarten" findet diese Woche nicht in gewohnter Umgebung statt. Andrea Kiewel und ihr Team ziehen nämlich um. Offiziell ist die "Fernsehgarten"-Saison schon vorüber. Jetzt gibt es allerdings noch zwei weitere Live-Shows aus Hamburg. Ja, moin!

Branchenkennerin Katrin Voigt vom Online-Portal "schlager.de" kennt bereits vorab alle Gäste des nächsten Fernsehgartens. Zu Gast sind:

Anastacia

Fury in the Slaughterhouse

Alex Christensen & The Berlin Orchestra

Joachim Witt

Goldmeister

Kim Loy

Finn & Jonas

Klaus und Klaus

Julian Pfoertner

Stereoact feat. Sarah Lann

Eine vielversprechende Gästeliste. Vor allem mit Anastacia, der international erfolgreichen Sängerin, dürfte auch ein gewisses Hollywood-Feeling durch den Fernsehgarten wehen. Mit der deutschen Band Fury in the Slaughterhouse dürften auch die Fans von etwas härterer Musik auf ihre Kosten kommen. Die Rockband verspricht mit ihren Top-Hits absolute Top-Stimmung. Ein spannende Kombination bieten anschließend Alex Christensen & The Berlin Orchestra. Der berühmte DJ, der unter anderem schon mit Helene Fischer zusammenarbeitete, wird gemeinsam mit dem Orchester einige Hymnen der elektronischen Musik völlig neu interpretieren.

Natürlich steht nicht nur Musik am Programm des Fernsehgartens. Auch allerlei kuriose Fakten über den deutschen Norden, praktische Tipps für den Alltag und sonstige interessante Informationen werden am Sonntag geboten werden!

Zwei Dinge könnten dem "ZDF-Fernsehgarten" allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Das Wetter, für Sonntag ist Regen gemeldet, und die Partei "DIE PARTEI". Die Satiriker störten bereits vergangene Woche beim "Fernsehgarte" und planen womöglich eine erneute Attacke. Jedenfalls dürfte es ein stürmischer Auftakt für die Hamburg-Shows werden.