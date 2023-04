ZiB2-Zuseher überrascht ORF-Star Wolf: "Da wollte mich wohl jemand häkeln"

Am Mittwochabend zeigte ORF-Achorman Armin Wolf in der ''Zeit im Bild 2'' stolz ein überaschendes Geschenk eines Zusehers.

Seit Jahren ist ORF-Journalist Armin Wolf für seine knallharte Interviewführung berühmt-berüchtigt und bei so manchem Politiker gefürchtet. Auch Medienministerin Susanne Raab wurde am Mittwochabend in der "ZiB2" zur neuen ORF-Digitalnovelle und der damit einergehenden Einführung einer Haushaltsabgabe statt der GIS gelöchert.

Wolf fragt Zuschauer: "Süß, oder?"

Ganz und gar nicht bissig gab sich Wolf jedoch in seiner Abmoderation: "Diesen entzückenden, kleinen Wolf hat mir heute übrigens ein ZIB2-Zuseher geschickt. Süß, oder?", fragte der 56-Jährige und präsentierte den TV-Kameras ein handflächengroßes, selbstgemachtes Plüschtier. Und zwar – was sonst – einen Wolf. Selbiger wirkte sichtlich erfreut und verabschiedete sich mit einem Schmunzeln von den Zusehern: "Da wollte mich wohl jemand häkeln."

