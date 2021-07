Vormundschaftsstreit um Britney Spears: Mutter bricht ihr Schweigen

Eine Richterin hat vor wenigen Tagen den Antrag der amerikanischen Sängerin Britney Spears (39 Jahre) auf Absetzung ihres Vaters Jamie Spears (68) als Vormund abgelehnt.

In einem Bericht des Magazin "New Yorker" wird nun deutlich, was die Mutter Lynne Spears (66) der US-Sängerin von der umstrittenen Vormundschaft hält: Sie sagte einer Reportern des Magazins im Juni, sie habe "gemischte Gefühl", bezüglich des Themas. Sie soll in dem Telefoninterview geflüstert haben "Ich weiß nicht, was ich denken soll. Es ist viel Schmerz und viel Sorge mit dabei", erklärte sie. "Mir geht es gut, ich bin gut, wenn es um Ablenkung geht." Lynne Spears wollte der Reportern am Telefon keine weiteren Details mitteilen.

Jamie Spears bleibt der Vormund

Der Vater von Britney Spears wurde 2008 nach Nervenzusammenbrüchen Britneys von einem Gericht zu ihrem Vormund ernannt. Seitdem trifft er die Entscheidungen über ihr Leben und ihre Finanzen. Schon seit 2014 kämpft die Sängerin und zweifache Mutter angeblich darum, sich aus der Vormundschaft ihres Vaters zu befreien.