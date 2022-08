Wrabetz & König: Auszeit am See

Einige Promis wie Victoria Swarovski machen gerade ebenfalls in Kärnten Urlaub.

Liebe. Alle Augen waren letzten Freitag auf Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz (62) und seine neue Liebe Leona König (41) gerichtet. Die beiden outeten ihre Beziehung bei den Salzburger Festspielen und machten sich danach auf den Weg an den schönen Wörthersee, um ein wenig die Zweisamkeit zu genießen. Residieren dürfte das Paar im edlen Hotel Schloss Seefels. König genießt die Aussicht auf das türkisblaue Wasser.

Genauso wie auch weitere VIPs. Moderatorin Victoria Swarovski postete ein Foto mit ihren Hunden aus Velden. Sie ist gemeinsam mit ihrer Mama Alexandra im Schlosshotel untergebracht.

Hotspot. Ebenso wurde Marcus Prinz von Anhalt im Luxushotel gesichtet. Er kam mit dem Helikopter und seiner Tochter. Wie heißt es so schön: „Wenn ich den See seh’, brauch’ ich kein Meer mehr!“ Ganz nach diesem Motto genießen die heimischen und die internationalen VIPs das Wasser an de Promi-Hotspot in Österreich.