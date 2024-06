× Blitzblank in nur 15 Minuten: So wird das Bad im Nu sauber

Das Bad zu putzen, schieben viele Menschen oft lange vor sich her. Dabei können Sie die Badreinigung mit einfachen Tricks innerhalb von nur 15 Minuten hinter sich bringen.

Zugegeben: Es gibt schönere Beschäftigungen als den Hausputz. Besonders das Badezimmer schieben wir meistens in unserer Putzroutine bis ganz zum Schluss auf. Dabei sollte vor allem das Bad regelmäßig gereinigt werden, da sich sonst Schmutz und Kalk nur mit viel Schrubben entfernen lassen. Damit sich diese lästige Aufgabe nicht länger gestaltet als nötig, verraten wir die Putz-Geheimnisse, mit denen das Bad in nur 15 Minuten wieder blitzblank strahlt.

1. Putzutensilien vorbereiten

Ein organisierter Putzschrank ist die halbe Miete, denn wer erstmals nach Putzmittel und Schwamm in diversen Schränken suchen muss, wird nie fertig. Bewahren Sie deshalb Ihre Putzmittel, Lappen, Schwämme und Co. am besten an einem Ort, wie einem Eimer, gesammelt auf. So ist alles griffbereit und Sie sehen, falls ein Produkt leer ist oder ausgetauscht werden muss. Beschränken Sie sich auf die Basics, denn es braucht nicht für jede Oberfläche und jedes Material ein extra Putzmittel.

2. Mit kleineren Aufgaben anfangen

© Getty Images ×

Bei der Badreinigung starten wir am besten mit etwas Einfachem, wie dem Spiegel. Mit etwas Glasreiniger und einem Mikrofasertuch wird der Spiegel im Nu streifenfrei und wir haben gleich zu Beginn ein Erfolgserlebnis.

3. Waschbecken putzen

Jetzt kommen die hartnäckigen Zahnpasta- und Seifenreste dran. Für diese Aufgabe eignet sich ein Hausmittel ganz besonders gut: Essig beseitigt nicht nur Kalkflecken effektiv, sondern reinigt auch auf natürliche Weise, ohne auf chemische Produkte zurückgreifen zu müssen. Im Anschluss wischen Sie noch den Wasserhahn mit einem essiggetränkten Putztuch ab und füllen die Seifenspender wieder auf.

4. Die Toilette reinigen

Hier gibt es etwas mehr zu beachten, denn auf der Toilette können sich schnell viele Bakterien ansammeln. Desinfizieren Sie zunächst den Toilettensitz, klappen Sie ihn anschließend hoch und putzen ihn auch von der Unterseite. Danach schrubben wir den Teil, auf dem die Toilettenbrille aufliegt und zum Schluss die Toilettenschüssel. Auch hier kann Essig zum Einsatz kommen: Gemischt mit Zitronensäure hilft er gegen Urinstein. Zum Schluss einmal spülen, um den Reiniger und den gelösten Schmutz abzuspülen.

5. Badewanne und Dusche putzen

© Getty Images ×

Als nächstes geht es mit der Badewanne oder Duschkabine weiter. Befreien Sie mit einem feuchten Schwamm und Essigreiniger das Bad und die Dusche von Schmutz und Kalkablagerungen. Zudem sollten Sie alle paar Wochen auch den Abfluss reinigen, damit dieser nicht durch Haare, Hautschüppchen und Co. verstopft. Zum Schluss die Wanne oder die Duschkabine mit klarem Wasser abbrausen und mit einem Mikrofasertuch nachpolieren.

6. Schubladen und Schränke

Ab und zu ist es auch notwendig, die Schränke und Schubladen aufzuräumen und zu entrümpeln. Dabei können Sie die Laden auch einmal gründlich auswischen, um Staub, Haare und Flecken schnell zu entfernen. Am besten bewahren Sie Make-up-Produkte und andere Kleinteile in Boxen auf, diese muss man nur einmal hochheben und man kann so blitzschnell mit einem Schwamm über die Fläche gehen.

7. Boden putzen

Als letzten Schritt müssen wir den Boden wischen. Zuerst sollten Sie mit dem Staubsauger lose Haare und Fussel entfernen und anschließend können Sie den Boden feucht wischen. Je nach Bodenbelag können Sie entweder etwas Essigreiniger ins Wischwasser geben oder nur klares Wasser verwenden. Danach nehmen wir noch den Müll mit und das Badezimmer strahlt wieder blitzblank.