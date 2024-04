× Mit diesen Tricks verwandeln Sie das Badezimmer in eine Wellness-Oase

Auch der Nassraum folgt den Interior-Trends und daher gibt es jedes Jahr nicht nur wunderschöne, sondern auch innovative Lösungen für ein funktionales, aber nicht weniger ästhetisches Badezimmer.

Jeder Mensch hat seine eigenen Vorlieben, vor allem wenn es um den Nassraum geht, denn es ist der Ort, an dem wir nach einem langen Tag loslassen und entspannen. Und doch haben die so unterschiedlichen Herangehensweisen an diesem persönlichen Wellnessort mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick vermuten würden. Mit diesen Tricks verwandeln Sie Ihr Badezimmer in eine traumhafte Wellness-Oase.

Innovative Technologien

Das Badezimmer folgt der Entwicklung von Geschmack und Vorlieben und dem Wandel der Wohnkulturen. Nicht nur Farbe und Design spielen dabei eine Rolle, sondern auch die Technik.

Geberit beschäftigt sich seit Jahren mit innovativen Ablaufsystemen für die Serie CleanLine, die den Duschablauf dezent in die geflieste Bodenflächen integriert. Auch die neue Duschfläche Sestra orientiert sich an diesem Trend – der schlanke Ablauf ist in die Duschbodenfläche eingelassen, der praktische Kammeinsatz sorgt für einfache Reinigung und Hygiene. Die sicht- und fühlbare Steinstruktur von Sestra passt perfekt zu strukturierten, matten Fliesen.

Neutrale Farben

Neutrale Farben sind nach wie vor zeitlos und beliebt – vor allem bei Waschtischen, Badewannen und Toiletten. Sie schaffen ein sauberes und beruhigendes Ambiente und sorgen zusätzlich für ein helles und geräumiges Gefühl im Badezimmer.

Schwarze Akzente

Lange Zeit hat die Keramikfarbe Weiß dank ihrer zeitlosen Ausstrahlung das Badezimmer dominiert – jetzt ist Schwarz gefragter denn je und der Trend „Paint it black“ ist gekommen, um zu bleiben. Im Interior Design setzt der innovative Keramikhersteller Laufen in der Bädergestaltung verstärkt auf wirkungsvolle und edle Akzente in dunklen Farben, die jedem Raum Eleganz, Charakter und Stil verleihen.

Die Designlinien von Laufen bieten eine vielseitige Auswahl an Produkten – so zum Beispiel die Kooperation mit Kartell, die eine ästhetische Offenheit durch Transparenz und dem Spiel mit Farben und kantigen Linien kreiert.

Naturmaterialien

Ob organisch oder doch kantig – mit Pastellfarben und Naturmaterialien wie Holz oder Stein wird der Nassraum zu einem angenehmen Wohnraum. Die neue Strato Kollektion von Inbani umfasst ein modulares Programm minimalistischer Formen, die auf das Wesentliche reduziert sind, dennoch durch die Materialwahl eine starke Präsenz haben.

Das Farbschema vorab wählen

Die Vielfalt der Möglichkeiten ist groß, dennoch muss das Badezimmer zur Persönlichkeit passen. Wichtig ist es, vorab ein ausgewogenes Farbschema für das Badezimmer zu wählen, das die persönlichen (Farb-)Vorlieben und den Stil des Raums widerspiegeln. Bunte Farben können einem kleinen Bad Energie verleihen und es optisch vergrößern. Hellere Farbtöne wie Pastellfarben oder kräftige, lebendige Farben können eine gute Wahl sein, um den Raum zu öffnen und ein frisches Ambiente zu schaffen.