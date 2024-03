× Diese Deko-Ideen lassen das Badezimmer sofort luxuriöser aussehen

Häufig wird das Badezimmer in Sachen Deko vernachlässigt. Doch das ist ein großer Fehler, denn das Bad sollte in Ihrem Zuhause eine absolute Wohlfühloase sein. Mit diesen einfachen Tricks verleihen Sie dem Badezimmer einen Hauch von Luxus und schaffen eine entspannte Atmosphäre.

Ob Skincare oder Me-Time in der Badewanne, wir verbringen viel Zeit im Badezimmer. Umso wichtiger ist es, hier für eine entspannte Atmosphäre zu sorgen. Mithilfe weniger Handgriffe können Sie Ihrem Bad im Nu ein luxuriöses Upgrade verpassen.



Diese Deko-Ideen lassen Ihr Bad sofort luxuriöser aussehen

Deko aus natürlichen Materialien

© Adobe Stock ×

Natürliche Materialien wie Marmor, Holz und Stein lassen das Badezimmer sofort edler aussehen. Zudem bringt das natürliche Material Leben in das kahle Bad. Man fühlt sich direkt wohler, entspannter und kann ein Wellness-Bad noch mehr genießen.

Stylishe Seifenspender

© Adobe Stock ×

Nichts kann eine entspannte Atmosphäre schneller zerstören als hässliche Plastikbehälter für Shampoos, Seife und Co. Doch keine Sorge, es gibt clevere Lösungen, wie ein stylisher Seifenspender, die dabei helfen dem Badezimmer einen Hauch von Eleganz und Stil hinzuzufügen. Wählen Sie hier ebenfalls Materialien wie Keramik oder Marmor und setzen Sie auf schlichte Designs, die zum Farbkonzept Ihres Bades passen.

Duftkerzen

Um dem Badezimmer einen luxuriösen Touch zu verleihen, sollten Sie auch an schöne Duftkerzen denken. Die Kerzen sind schon aufgrund ihrer edlen Optik echte Hingucker und zaubern ein stimmungsvolles Ambiente in das Badezimmer. Außerdem verströmen die Kerzen einen wunderbaren Duft, der beruhigend wirkt.

Pflanzen

© Adobe Stock ×

Pflanzen lassen einen Raum sofort wohnlicher erscheinen. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern sorgen auch für ein angenehmes Raumklima. Wählen Sie dafür am besten Pflanzen, die auch in feuchter Umgebung gedeihen, wie zum Beispiel Bambus oder Orchideen. Ob vor dem Spiegelschrank, am Badewannenrand oder am Badezimmerfenster: Eine Pflanze haucht dem Bad Leben ein!

Einfarbige Handtücher

Ihre Handtücher sind bunt, geblümt oder sogar mit Comicfiguren verziert? Was seinen Zweck erfüllt, sieht nicht unbedingt hochwertig aus. Besser ist es, auf einfarbige Handtücher zu setzen, um dem Bad einen luxuriösen Look zu verschaffen. Dafür eignen sich am besten Handtücher aus Baumwolle mit hellen Farbtönen, wie Weiß, Creme, Beige oder Grau.