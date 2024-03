× Abfluss im Badezimmer verstopft? Diese Haumittel helfen

Ein verstopfter Abfluss im Badezimmer ist ärgerlich. Dabei lässt sich das Malheur leicht verhindern. Wie Sie einer Verstopfung vorbeugen und welche Hausmittel bei einem verstopften Rohr helfen, zeigen wir hier.

Das Wasser fließt nicht mehr richtig ab oder aus dem Abfluss riecht es unangenehm? Oft sind unsere Angewohnheiten schuld an einem verstopften Abfluss. Mit vorbeugenden Maßnahmen lässt sich der Schmutz von Anfang an so gut wie möglich von den Rohren fernhalten und Sie können sich eine aufwendige Reinigung sparen. Wie verraten, wie Sie einer Verstopfung am besten vorbeugen und welche Hausmittel helfen, wenn das Rohr trotzdem verstopft ist.

Deshalb können Abflüsse im Badezimmer verstopfen

Im Badezimmer sind häufig Haare, Seifenreste und Hautfett dafür verantwortlich, dass der Abfluss verstopft. Auch Produkte wie Rasierschaum oder Rasiergel können zu einem echten Problem werden. Sie hinterlassen seifige bzw. fettige Reste und tragen dazu bei, dass Rohe und Siphons sich mit der Zeit zusetzen und verstopfen. Beschleunigt wird der Prozess durch Haare, Hausstaub oder Essensreste (zum Beispiel vom Zähneputzen). Dabei gibt es wirksame Methoden, um einem verstopften Abfluss vorzubeugen.

Rohrverstopfung vorbeugen

Abflussieb

Um eine Verstopfung zu verhindern, empfiehlt es sich ein Abflussieb zu verwenden. Dieses verhindert, dass größere Schaumreste, Haare und Co. in die Röhre gespült werden. Nach der Rasur können Sie die abgefangenen Rückstände ganz einfach über den Restmüll entsorgen.

Heißes Wasser

Nach jeder Benutzung sollten Sie heißes Wasser in den Abfluss spülen, um einer Verstopfung vorzubeugen. Zusätzlich können Sie auch etwas Spülmittel in den Abfluss kippen und anschließend mit heißem Wasser nachspülen.

Hausmittel bei einem verstopften Abfluss

Ist der Abfluss bereits verstopft, gibt es zum Glück mehrere Wege dem entgegenzuwirken. Dabei können auch Hausmittel eine gute und umweltfreundliche Alternative zu chemischen Rohrreinigern sein.

Essig und Backpulver

Geben Sie dafür einige Esslöffel Backpulver in das Abflussrohr und schütten Sie danach etwa eine halbe Tasse Essig hinein. Durch die Zugabe entsteht eine chemische Reaktion, bei der Kohlendioxid freigesetzt wird. Die Mischung sprudelt und lockert die Verstopfung. Lassen Sie die Essenz für etwa eine Viertelstunde einwirken und spülen Sie mit heißem Wasser nach.

Zitronensäure

Die Säure in Zitronensäure kann Verstopfungen lösen. Mischen Sie dazu eine Tasse Zitronensäure mit heißem Wasser und gießen Sie die Mischung in den Abfluss. Lassen Sie es für etwa 30 Minuten einwirken und spülen Sie dann mit heißem Wasser nach.

Spülmaschinentabs

Bei hartnäckigen Verstopfungen im Abflussrohr können Sie auf Geschirrspültabs zurückgreifen. Lösen Sie diese in heißem Wasser auf und gießen Sie die Flüssigkeit langsam und in kleinen Portionen in den Abfluss.