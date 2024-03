× Socken sortieren: Mit diesem Geheim-Trick klappt's schneller

Eine der lästigsten To-Dos rund um das Wäschewaschen ist das Sortieren der vielen Socken. Wir verraten einen Trick, mit dem es nicht nur ganz einfach, sondern auch blitzschnell geht.

Nach dem Wäschewaschen wartet ein riesen Sockenhaufen darauf sortiert zu werden. Und das Schlimmste? Fast immer bleibt am Ende eine einzelne Socke übrig. Doch das muss nicht sein! Denn für das Socken sortieren gibt eine einfache Lösung.

Dieser Trick erleichtert uns den Alltag

Sockenklammern sorgen dafür, dass Socken erst gar nicht mehr sortiert werden müssen, sondern stattdessen vor, während, und nach dem Waschen paarweise zusammen bleiben. Nach dem Tragen werden Socken direkt mit der Sockenklammer fixiert und anschließend in den Wäschekorb oder die Waschmaschine geworfen. Am besten man deponiert die Klammern gleich neben der Waschmaschine. So bleiben die Socken immer paarweise zusammen.

Ein weiterer Pluspunkt: Die meisten Sockenklammern sind sogar für den Trockner geeignet. Zudem trocken die Socken an den Klammern viel schneller als wenn man sie einzeln über die Wäscheleine hängt.

So werden die Sockenklammern verwendet

Die Handhabung der Sockenklammern ist äußerst unkompliziert. Um die Klammer zu öffnen, genügt ein seitlicher Druck auf die Lasche am oberen Teil des Clips. Nach dem Fixieren der Socken mit den Klammern wird die Lasche einfach wieder verriegelt. Die Klammern bieten drei unterschiedliche Rastpositionen, wodurch sowohl dicke als auch dünne Socken sicher fixiert werden können. Dank des integrierten Aufhängers lassen sich die Klammern samt Socken nach dem Waschen mühelos an der Wäscheleine aufhängen.

Mit den Sockenklammern sparen Sie im Alltag garantiert Zeit. Zudem können die Socken direkt paarweise im Schrank verstaut werden. Das lästige Problem der einen verschwundenen Socke nach dem Waschen sollte dank dem genialen Trick ebenfalls der Vergangenheit angehören.