Rasierer und Co.: Diese Dinge haben nichts im Badezimmer verloren

Im Badezimmer lagert die Mehrheit von uns überraschende Dinge, die dort eigentlich nichts zu suchen haben.

Ganz egal ob Parfum oder Nagellack, unser Badezimmer hat sich über die Jahre zu einer wahren Wellness-Oase entwickelt, in der der wöchentliche Spa-Tag stattfindet. Leider haben eben diese Dinge hier gar nichts verloren. Warum das so ist und was Sie besser nicht im Badezimmer aufbewahren sollten, verraten wir hier.

Diese Dinge sollten Sie nicht im Badezimmer aufbewahren

Viele von uns bewahren im Badezimmer Dinge auf, die dort eigentlich nicht hingehören. © Adobe Stock ×

Rasierer

Kaum zu glauben aber wahr: Rasierklingen haben nichts im Badezimmer zu suchen! Denn die ständige Feuchtigkeit lässt die Klingen schneller stumpf und rostig werden und das tut unserer Haut gar nicht gut. Um das zu verhindern, sollten Sie die Klingen nach jedem Gebrauch gut abtrocknen und sie an einem kühlen Ort lagern.

Make-up-Pinsel

Sie schminken sich im Badezimmer und bewahren dort auch Ihr Make-up auf? Das sollten Sie schnell ändern. Denn auch hier sorgt die steigende Hitze und die hohe Feuchtigkeit dafür, dass die Haltbarkeit des Make-ups schneller nachlässt. Zudem bieten die Pinsel einen perfekten Nährboden für Keime und Bakterien, was wiederum zu Pickel und Entzündungen führen kann. Da hilft auch eine regelmäßige Reinigung nichts. Bewahren Sie Pinsel & Co. also lieber in einem Pinselhalter im Schlafzimmer auf.

Nagellack

Ein weiteres Beauty-Produkt, das Sie aus dem Schlafzimmer verbannen sollten, ist Nagellack. Denn dieser wird hier nur dickflüssig und trocknet ein. Schuld daran ist wieder einmal der Wasserdampf und die Hitze im Bad. Am besten sollten Sie Ihre Fläschchen im Kühlschrank aufbewahren. Hier bleiben sie geschmeidig und die Farbe bleicht nicht aus.

Parfum

Auch Ihre geliebten Düfte sollten Sie besser nicht im Badezimmer aufbewahren. Die Wärme tut dem Parfum ebenso wenig gut wie die permanenten Temperaturschwankungen. Diese schwierigen Bedingungen sorgen dafür, dass das Beauty-Produkt schneller seinen Duft verliert oder gar kippt. Demnach ist das Parfum besser im Schlafzimmer aufgehoben. Achten Sie hierbei nur darauf, das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen.

Schmuck

Ähnlich wie mit den Rasierklingen verhält es sich mit Modeschmuck. Aufgrund der hohen Feuchtigkeit kann es zu Verfärbungen kommen. Das Material kann oxidieren und dadurch seinen Glanz verlieren. Bewahren Sie Ihren Schmuck daher besser nicht im Badezimmer auf.

Medikamente

Tabletten und Co. sind im Bad nicht gut aufgehoben, denn die feuchte, warme Luft ist für Medikamente, die man in der Regel kühl lagern sollte, nicht optimal. Durch die heißen Duschen und die Luftfeuchtigkeit können sie sogar ihre Wirksamkeit verlieren oder schneller ablaufen. Am besten verstauen Sie Medikamente in einer Schachtel an einem kühlen Ort, wie dem Schlafzimmer.