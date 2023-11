Die neuesten Trends der Designwelt

Farbe, Muster und Natur sind die Schlüsselwörter der aktuellen Trends in Österreich. Natürliche Ästhetik, die alles, nur nicht langweilig ist.

Wien ist derzeit ein Hotspot für Interior Design. Eine Messe nach der anderen überrascht die Besucher:innen mit kreativen Designs, die frischen Wind mitbringen. Die Design District in der Hofburg, mit 250 Ausstellern aus aller Welt, beschäftigte sich mit hochwertigem Design, Technik und Natur. Die Blickfang Messe im MAK war ebenfalls einzigartig, mit vielen künstlerischen Highlights 150 verschiedener Labels aus Europa. Wien kann mittlerweile mit den Design-Metropolen mithalten. Der Trend für hochwertige und edle Kreationen ist auch bei uns angekommen. Umso größer ist die Freude der Innovatoren und Designer.

Minimalistischer Fokus

Klare Formen prägen unsere Zeit. Die minimalistisch gehaltenen Linien werden mit farbigen Stoffen und aufregenden Mustern in Szene gesetzt. Die reduzierten Formen geben mehr Raum für das Spiel mit Farben, Materialien und Strukturen. Die Leichtigkeit dieser Entwürfe bleibt dabei trotzdem im Vordergrund.

© niroh.de Tibu Esstisch – hier gezeigt aus geköhlter Eiche – ist in verschiedenen Materialvarianten und Längen erhältlich. Ab 5.170 Euro, niroh.de ×

Design muss funktionieren

Weniger Schnick-Schnack, dafür praktisch und nachhaltig. Die modernen Materialien sind leicht und dennoch robust. Das beste Beispiel dafür, ist das Togo Sofa von Ligne Roset. Es ist weich gepolstert und gleichzeitig federleicht. Die modularen Sitzmodule erlauben eine einfache Adaption der Ausrichtung der Möbelstücke. Je nach Bedarf kann das Wohnzimmer im Handumdrehen verändert werden.

Das Münchener Designunternehmen Christina Kröncke setzt bereits seit 1974 auf den richtigen Ausdruck von Lebens- und Stilgefühl. Der Mix aus unterschiedlichen Materialien wie Samt, edle Hölzer oder Leder zaubert ein stimmiges Ambiente. Muster und Farbe wird hier mit ruhigen Designs kombiniert. Die vordergründig organisch geformten Designs gibt es in den unterschiedlichsten Musterkombinationen und Materialien.

© polstrin.cz Das tschechische Unternehmen Polstrin stellt verspielte und besonders bequeme Möbel her, die mit einem einzigartigen, leicht zu reinigenden Stoff überzogen sind. polstrin.cz ×

Vom Upcycling Pflanzenständer zur modularen Möbelserie

Das Wiener Designlabel feilt mit „snorre“ am Wohndesign der Zukunft. Die klaren, minimalistischen Formen, der neuen Module der Marke kann auch als Tisch flexibel umgestaltet werden. Das Gerüst besteht aus ausrangierten Lattenrosten, die über die MA48 bezogen und in Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen zu neuem Leben erweckt werden. So fungiert snorre – durch ein Projekt im Architekturstudium von Maximilian Klammer eher zufällig entstanden – als ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Umsetzung von Kreislaufwirtschaft und bietet dabei auch noch sozialen Mehrwert.

© snorre.cc Upcycling in Wien. Der Pflanzenständer, aus ausrangierten Lattenrosten, kann auch als Tisch verwendet werden. Die Tischplatte wird aus recycelten Joghurtbechern hergestellt. Tisch ab 280 Euro, snorre.cc ×

The Beauty of Nature

2018 wurde das deutsche Unternehmen Niroh von Nick Pyka gegründet. Der behutsame Umgang mit dem Material und die Art der Herstellung ist dem Unternehmer besonders wichtig. Nur natürliche Materialien werden hier unbehandelt und durch Handarbeit zu wunderschönen Möbeln verarbeitet. Der junge, frische Wind hat es in sich!