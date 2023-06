Die Top-Trends der Designwelt

Die Designs 2023 spiegeln die Natur wider – ihre Natürlichkeit und ihre wunderbaren Formen und Farben.

Die Art und Weise, wie wir über unser Zuhause denken, hat sich im Jahr 2023 verändert. In den letzten Jahren mussten wir uns aufgrund der Pandemie nach innen wenden, mit unglücklichen innenpolitischen Entscheidungen konfrontieren und die manchmal verschwommenen Grenzen zwischen Arbeit und Zuhause neu bewerten. Jetzt, da wir uns mit der Ausnahmesituation der letzten Jahre auseinandergesetzt haben und uns wieder in unseren ergonomischen Bürostühlen niedergelassen haben (wo auch immer sie sein mögen), befassen sich die Wohndesign-Trends für das kommende Jahr mit neuen persönlichen und globalen Anliegen. Design setzt sich in diesem Jahr dafür ein, die Schönheit des Lebens auf der Erde zu bewahren.

Erdtöne für Wärme und Wohlbefinden

Die Top-Trends 2023 spiegeln die Natur wider – ihre Natürlichkeit und ihre wunderbaren Formen und Farben. Geschwungene Entwürfe, natürliche Materialien und mehr Kreativität prägen das Jahr 2023.

Warme Erdtöne stehen auf Platz 1. Wir verabschieden uns von den Grautönen und lassen Braun, Creme und Beige herein. Kühle Neutraltöne werden durch Farbtöne ersetzt, die an die 1990er- Jahre erinnern. Die neutralen Farben, die wir jetzt für unser Zuhause wählen, spiegeln wider, wie wir Frieden und Optimismus einfangen wollen, indem wir Räume in Wärme und Wohlbefinden hüllen.

© Janua Die Basket Serie von Janua aus geköhlter Eiche strahlt pure Natürlichkeit aus. ×

Natürlicher Lebensraum

Dramatischer, farbenfroher Marmor ist mittlerweile überall zu finden. Das ist Teil eines größeren Trends, der die natürlichen Qualitäten von Materialien, die von allen synthetischen Stoffen befreit sind, hervorhebt. Ein stärkerer Fokus auf übertriebene Maserungen und Texturen in Marmor, Stein und Holz sowie kontrastreiche und strukturierte Maserungen stoßen jetzt auf wesentlich mehr Interesse.

© Capital Collection Naturmaterialien und geschwungene Formen liegen im Trend. ×

Nachhaltigkeit perfekt inszeniert

Nachhaltigkeit ist das A&O. In diesem Jahr werden umweltfreundliche Praktiken jedoch noch weiter reichen, von Kunstgegenständen bis hin zu unseren Gärten. Natürliche Materialien und Qualität stehen an oberster Stelle. Hochwertige Möbelstücke erweisen eine hohe Lebensdauer. Wir distanzieren uns von der Wegwerfgesellschaft – für die Umwelt und für die Ästhetik. Denn Möbel altern in Würde, wenn sie entsprechend verarbeitet werden und aus Qualitätsmaterialien erstellt werden.

© Arte International Die Les Forèts Kollektion ist eine Ode an die geheimnisvolle Atmosphäre eines dichten Waldes. Die Tapeten sind perfekt kombiniert mit organischen Formen und Naturmaterialien. ×

Mehr ist mehr!

Moderner Maximalismus liegt stark im Trend. Großzügige, ausladende Möbelstücke, die eine gewaltige Präsenz haben, schmücken unsere Wohnbereiche. Doch der moderne Maximalismus hält sich etwas zurück. Zwar gilt immer noch „more is more“ im Sinne von Formen und Farben, doch die Kombination macht den neuen Stil aus. Immer öfter sehen wir mehr Schichtungen von stromlinienförmigen, skulpturalen Silhouetten – Strukturen, die Lebendigkeit ausstrahlen. Satte und kräftige Farben gehören natürlich dazu. Halten Sie sich nicht zurück, sondern schöpfen Sie aus den Vollen! Der Maximalismus erfordert ein hohes Maß an Ausdruck und Kreativität.

© Supaform Studio Kunstvolle Stücke: Supaform zeigt, wie moderner Maximalismus geht. ×

Transparenz im Fokus

Auch der transparente Trend ist immer häufiger zu sehen. Neue transparente Objekte mit einem luftigen und leicht getönten Design helfen uns, Raum zu schaffen, um uns zu bewegen, und unsere Gedanken beim Träumen schweifen zu lassen. Ein Schritt hin zu transparenten Akzenten sorgt für glasklaren Durchblick.

© Kartell Spannendes Licht. Kartell bietet bunte, transparente bis hin zu skulpturalen Leuchtmitteln. ×

Unser wiederewachtes Inter­esse an Umweltfreundlichkeit, natürlichen Materia­lien und der Schönheit des Lebens wird mit diesen Design-Trends dargestellt.