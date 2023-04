× Dior: Sessel-Kollektion mit Philippe Starck

Für die Salone de Mobile setzten Dior und Philippe Starck ihre Zusammenarbeit fort und enthüllen den bezaubernden Sessel "Monsieur Dior".

Wenn es etwas gibt, was der Designer und Architekt Philippe Starck und das Modehaus Dior gemeinsam haben, dann ist es mit Sicherheit das Streben nach Perfektion. Starck hat den ikonischen Dior “Medallion Chair” zum zweiten Mal neu interpretiert. Der ovale Lieblingssessel von Christian Dior wurde 2022 erstmals in “Miss Dior” umbenannt und verkörpert dank überarbeiteter Silhouette eine Hommage an die Weiblichkeit. „Nach der Vorstellung von "Miss Dior" war es selbstverständlich, das Paar mit dem "Monsieur Dior" Stuhl zu erweitern", sagt Philippe Starck.

© Adrien Dirand ×

Savoir-faire

Die einzigartigen Interior-Pieces sind Symbole des höchsten Savoir-faire, kombiniert mit innovativen Design-Technologien, und zeigen sich in verschiedenen Materialien und Farben: poliertes oder lackiertes Aluminium, ecrufarbener Bouclé-Stoff und rosa, schwarzes oder oranges "Toile de Jouy" - dem ikonischem Dior-Print.

© Adrien Dirand ×

Während der Salon de Mobile in Mailand sind die Highlight-Pieces im Palazzo Citterio ausgestellt. Ab 2024 gibt es die limitierte Kollektion in ausgewählten Dior Boutiques zu kaufen.