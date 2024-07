So ziehen die Farben des Sommers in den Outdoor-Bereich

Die Natur dominiert: Auch im Outdoor-Bereich setzen die Designer vor allem auf Naturfarben von Grün bis hin zu edlen Erdtönen.

Die Farben der Natur sind heuer auch in Sachen Möbel dort zu finden, wo sie herkommen: im Außenbereich! Anfang des Jahres hieß es, Peach Fuzz sei der Farbton 2024 – und doch sehen wir immer mehr Naturtöne. Es ist die Zeit des Umbruches und der Moment gekommen, in dem wir die Natur nicht nur schützen, sondern sie auch näher an uns bringen möchten – gerade auch, um dem digitalen Metaverse zu entfliehen. Die Authentizität dieser Farben und die Naturverbundenheit gibt uns die innere Ruhe, die wir vor allem in unserem Zuhause brauchen. Von Grüntönen bis hin zu Sand- und Terrakottafarben sorgen die aktuellen Entwürfe für eine harmonische Verbindung zur Natur. Die Designs sind dennoch aufregend, aber vor allem edel und zeitlos.

Trendfarbe Grün

Gemusterte Schmuckstücke gibt es aktuell bei Paola Lenti. Der Designer Francesco Rota hat das Spiel mit Fasern auch heuer fortgesetzt und konzentriert sich auf schlichte Formen mit leuchtenden Farben. Das neueste Design Kyo ist eine Sitzmöbelkollektion, die aus einem robusten Sassafrasholzgestell besteht. Ausgestellt wurde das Design in spannenden Grüntönen, die ein ineinanderfließendes Bild mit der Natur darstellen. Das Wort „Kyo“ bedeutet auf Japanisch groß und steht für eleganten Komfort.

Kyo von Francesco Rota ist eine Sitzmöbelkollektion, die aus einem robustem Sassafrasholzgestell besteht. Die Überzüge sind in vielen Farben erhältlich. Preis auf Anfrage, paolalenti-wien.at

70s-Style

Weiche Formen und Pastellfarben gibt es bei Arflex. Das Mailänder Unternehmen hat sich auf gepolsterte In- und Outdoormöbel schon seit den 50er-Jahren spezialisiert. Die neue Kollektion von Mario Marenco verkörpert den Charme der 1970er-Jahre und ist nicht nur gemütlich, sondern auch robust und langlebig.

Die weich gepolsterte Marenco Kollektion in sonnigen Pastellfarben gibt es bei Arflex. Preis auf Anfrage, arflex.it

Wasser- und Erdfarben

Blautöne für Ruhe und Erdtöne für Geborgenheit: Royal Botania setzt ebenfalls auf natürliche Töne in Kombination mit Teakholz. Aufgrund der enormen Stabilität und der anerkannten Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse ist das Holz perfekt für den Außenbereich. Das Unternehmen besitzt deshalb eine eigene Plantage mit einer Fläche von rund 200 Hektar mit über 250.000 Teakbäumen.

Harmonisch schön ist die Mambo Kollektion von Royal Botania. Den Low Chair Mambo gibt es um 2.999 Euro, royalbotania.com

Wetterfest und im Einklang mit der Natur – mit diesen Trends wird Komfort und Ästhetik perfekt vereint und der Outdoor-Bereich zur Oase.