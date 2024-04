Links oder rechts schlafen? Diese Schlafseite ist gesünder

Auf dem Rücken, dem Bauch, links oder rechts schlafen - jede Schlafposition hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken können. Dennoch gilt eine dieser Schlafpositionen als die gesündeste.

Abends ins Bett fallen, sofort einschlafen, was Schönes träumen und morgens ganz entspannt wieder aufwachen? Klingt fast zu schön um wahr zu sein. Tatsächlich ist aber nicht nur eine kuschlig-weiche Bettwäsche, angenehme Matratze und Entspannungs-Routine für guten Schlaf entscheidend - laut Expert:innen beeinflusst auch die Schlafposition wie gut wir ein- und durchschlafen.

Deshalb sollten wir beim Schlafen auf der linken Seite liegen

Sie schlafen immer auf der rechten Seite? Dann sollten Sie das lieber schnell ändern, denn die linke Seite ist in vielerlei Hinsicht die bessere zum Schlafen.

Linksschlafen unterstützt Lymphsystem

Die linke Körperseite ist die dominante Seite für das Lymphsystem: Etwa 75 Prozent der körpereigenen Lymphflüssigkeit, die Proteine, Glukose, andere Stoffwechselprodukte und Abfallstoffe enthält, fließt auf dieser Seite ab. Während sie sich zum Milchbrustgang bewegt, der die Lymphe aus dem unteren Körperbereich sammelt, wird die Flüssigkeit gereinigt. Durch das Schlafen auf der linken Seite wird nicht nur der Transport wichtiger Nährstoffe gefördert, sondern auch der von Abfallstoffen, da sich die Milz, die für die Blutreinigung verantwortlich ist, ebenfalls auf der linken Seite befindet und so effektiver arbeiten kann.

Linksschlafen entlastet Herz

Bei Rechtsschläfern muss das Herz viel stärker arbeiten. Die Aorta, die größte Arterie des Körpers, verlässt die Oberseite des Herzens und biegt nach links ab, bevor sie in den Bauch führt. Indem man auf der linken Seite schläft, pumpt das Herz das Blut direkt bergab in die absteigende Aorta, was das Organ automatisch entlastet.

Linksschlafen mindert Verdauungsprobleme

Die Position von Magen und Bauchspeicheldrüse spricht ebenfalls für das Schlafen auf der linken Seite. Das Schlafen auf der linken Seite trägt nämlich dazu bei die Verdauungssäfte in die richtige Richtung zu lenken und der Bauchspeicheldrüse die Ausscheidung wichtiger Enzyme zu erleichtern. Der Transport von Abfallprodukten vom Dünndarm zum Dickdarm wird ebenfalls durch das Schlafen auf der linken Seite erleichtert, was insgesamt zu einer verbesserten Verdauung führt.

Linksschlafen lindert Sodbrennen

Da die Speiseröhre rechts vom Magen verläuft, kann das Schlafen auf der linken Seite auch dazu beitragen, Sodbrennen vorzubeugen, da saurer Mageninhalt nicht so leicht in die Speiseröhre zurückfließt.