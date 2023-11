× Mit diesen Matratzen schlafen Sie wie im siebten Himmel

In unserem hektischen und stürmischen Alltag ist gutes und langes Schlafen leider keine Selbstverständlichkeit. Diese Matratzen helfen uns, schneller und besser Ruhe zu finden.

Träumen Sie nicht auch von einer Matratze, in die Sie einfach hineinsinken und die Sie alles vergessen lässt, was Sie vom Schlafen abhält? Dann sind Sie hier richtig. Ob Sie auf dem Rücken, dem Bauch oder als Seitenschläfer schlafen, ob Sie unter Allergien leiden, sparsam oder umweltbewusst sind – wir haben für jede/n die perfekte Matratze.

Worauf sollte man beim Matratzenkauf achten?

1. Wählen Sie den richtigen Härtegrad

Zunächst entscheiden Sie sich für einen Härtegrad auf der Skala 1-5. Er richtet sich nach Schlafposition, Größe, Körpergewicht und Körperbau. So sollten Seitenschläfer eher zu einer weicheren Matratze greifen (H1-2) , Bauch- und Rückenschläfer zu einer festeren (H3-5).

2. Wählen Sie das ideale Material

Ob Federkern, Kaltschaum, Memoryschaum, Latex, Rosshaar, Schurwolle oder eine Kombination aus verschiedenen Materialien - Darüber entscheiden Ihre Vorlieben, Ihre Schlafgewohnheiten und Ihr Geldbeutel.

3. Achten Sie auf die passende Größe

Klingt vielleicht banal, aber stellen Sie sicher, dass die Matratzengröße zu Ihrem Bettgestell passt. Sind Sie sehr groß oder vielleicht Ihr Partner? Dann finden Sie HIER eine große Auswahl an hochwertigen Matratzen in Überlängen.

4. Achten Sie auf ein gesundes Schlafklima

Eine gute Belüftung in der Matratze ist wichtig, um ein angenehmes Schlafklima zu gewährleisten und Feuchtigkeitsbildung zu verhindern.

5. Vor dem Kauf: Matratzen durch Probeliegen testen

Bevor Sie sich entscheiden, probieren Sie die Matratze aus. Probeliegen auf verschiedenen Matratzen, hilft Ihnen bei der Auswahl.

Wann es Zeit ist, die Matratze zu wechseln

Achten Sie auf Lebensdauer und Garantiebedingungen der Matratze, um sicherzustellen, dass Ihre Investition von Dauer ist. Experten empfehlen, die Matratze alle 7 Jahre auszutauschen.

Matratzen-Guide

Die beste Allzwecks-Matratze

Emma Align Hybrid II Matratze von Emma Matratze Österreich



© Emma



Die Emma Align Hybrid II Matratze ist die absolute Königin unter den Matratzen. Diese Matratze verspricht Ihnen eine Reise ins Land der Träume. Und das jeden Tag aufs Neue. 5 Material-Schichten und Federkern sorgen für eine hervorragende Thermoregulierung. In dieser Matratze vergessen Sie alle Gelenk-, Glieder- und Rückenschmerzen. In der Doppelbett-Ausführung ist Emma Align Hybrid II der ultimative Traum für einen wunderbaren Schlaf. Sie können 100 Nächte Probeschlafen und sich selbst und Ihren Partner überzeugen.

Die beste Matratze für Bauchschläfer

Taschenfederkern-Matratze "orthowell 500" bei Betten.at

© Betten.at

Diese langlebige Matratze hat einen Tonnentaschenfederkern, der aus 5 Zonen besteht. Kurz: Es handelt sich um ein Meisterstück der Matratzen-Architektur.

Als Rücken- oder Bauchschläfer mit einem Körpergewicht bis 95 kg können Sie mit dieser beliebten Matratze nichts falsch machen. Auch Seitenschläfer, die gerne mittelfest liegen und eine atmungsaktive Schlafunterlage schätzen, liegen hier wunderbar.

Die beste Matratze für Hausstaub- und Tierhaar-Allergiker

Naturlatex-Matratze "Bella-Maxima" von Allnatura Österreich

© allnatura ×

Sie sind allergisch gegen Hausstaub, Milben, Pferde- oder Rosshaar? Kein Problem. Ihre Matratze aus 100% Naturlatex wartet bereits auf Sie. Die Naturlatex-Matratze "Bella-Maxima" ist nicht nur schön anzusehen. Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Frauen entwickelt, was nicht heißt, dass sie für die Allergiker unter den Männern nicht ebenfalls eine tolle Option ist. "Bella-Maxima" ist für alle Schlaftypen geeignet, bietet jedoch eine besonders gute Stützung des Körpers für Seitenschläfer. Die integrierte Schulterabsenkung und die bequeme Becken-Komfortzone der Matratze mit 7-Zonen-Körperstützsystem ermöglichen eine filigrane Anpassung an Ihren Körper. 30 Tage Probezeit sind inklusive. Nur für Latex-Allergiker gilt: Finger weg von dieser Matratze.

Die beste Single-Matratze

7-Zonen-Komfortschaummatratze Young von Westwing



© Westwing

Eine preiswerte Single-Matratze muss nicht unbedingt von schlechter Qualität sein. Für ziemlich wenig Geld, wie wir finden, schlafen Sie auf dieser Matratze wie im siebten Himmel. Flexibler Komfortschaum sorgt für eine ideale Anpassung und Punktelastizität. Für alle Schlaftypen geeignet und sogar für Hausstaub-Allergiker. Weniger geeignet ist die Matratze für Menschen mit Gelenk- und Rückenschmerzen. Wer viel schwitzt, sollte ebenfalls zu einem anderen Modell greifen. Der gesteppte Bezug ist jedoch waschbar.

Die beste Matratze für Langschläfer

TEMPUR® Viscoschaum-Matratze "Cloud Elite" bei Betten.at



© Betten.at

Wenn Sie gerne lang und viel schlafen, dürfen Sie beim Matratzenkauf etwas tiefer in die Tasche greifen. Denn Hobby-Schläfer sollten großzügig mit sich selbst sein. Die luxuriöse TEMPUR® Matratze ist herrlich! Schalten Sie Ihre Lieblingsserie ein, kuscheln Sie sich in die "Cloud Elite" Matratze und erholen Sie sich von dem Tag. Hier sinken Sie tief in Ihren wohlverdienten Schlaf. Ein 3-Komponenten-Kern aus Kaltschaum, weichem und stützendem Viscoschaum sowie die Architektur der Matratze garantieren die perfekte Druckentlastung für Gelenke und Rücken. Der Bezug mit CoolTouchTM Technologie ist mit einem Rundum-Reißverschluss versehen und bei 60°C waschbar.