× Schlafexperte Emma lud ins schönste Schlafzimmer Österreichs

Aufwachen wie zu Kaisers Zeiten. Kaum schöner könnte ein Tag in Wien beginnen: Der Schlafexperte Emma lud anlässlich des Weltschlaftages zu einem imperialen Frühstück in den Marmorsaal des Oberen Belvederes, bei der Klimts „Der Kuss“ zum Leben erweckt wurde.

Jeder soll schlafen wie ein Kaiser – das ist das Ziel des Frankfurter Unternehmens Emma. Um ihre neuesten Betten vorzustellen, lud die Sleep Company in das schönste Schlafzimmer Wiens: den Marmorsaal des Belvedere, in dem zu damaligen Zeiten Prinz Eugen zu Bett ging. Als künstlerisches Highlight, übertrug die Künstlerin Birgit Linke Gustav Klimts unverwechselbare expressionistische Elemente auf zwei Modelle und erweckte somit das Meisterwerk „Der Kuss“ zum Leben.

© Schlafexperte EMMA @ Belvedere Wien ×

Schlaf kontinuierlich verbessern

Bei dem Schlafexperten Emma dreht sich alles um die Frage, wie Schlaf kontinuierlich verbessert werden kann. Die Innovationsstärke des Unternehmens fußt unter anderem darauf, dass alle Funktionen von Schlaf reflektiert und bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden.

„Wir von Emma möchten allen zu einem erholsamen Schlaf verhelfen. Denn nur nach einer erholsamen Nacht startet man ausgeruht in den Tag. Ganz nach dem Motto: Jeden Tag dein bestes Ich", so Dr. Dennis Schmoltzi, Gründer und Geschäftsführer von Emma – The Sleep Company.

Das Sortiment ist für alle Körpertypen geeignet und passt sich problemlos jeder Schlafposition an. Ganz gleich, ob man Rücken-, Seiten- oder Bauchschläfer ist. Wer sich nicht nur auf einer Emma Matratze betten möchte, sondern das Rundumwohlfühlpaket bevorzugt, sieht sich am besten das neue Emma Stauraumbett an, das maximalen Komfort und Stauraum perfekt vereint. Ganz egal, wofür man sich entscheidet – das Gefühl, wie auf Wolken zu liegen – ist in jedem Fall garantiert. Da es rund sechs Wochen dauert, bis der Körper sich an eine neue Matratze gewöhnt, ist innerhalb von 100 Tagen die Retournierung kostenlos.

Alle Produkte unter: www.emma-matratze.at