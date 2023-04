× Bitte zu Tisch!

Ein Ort zum Verweilen. Funktionalität und Charme definieren den sozialen Mittelpunkt Ihres Wohn- und Essbereichs. Die schönsten Ideen.

Gerade an den Feiertagen wird der Essbereich zum wichtigsten Ort in Ihrem Zuhause. Das Esszimmer hat eine soziale Funktion – alle versammeln sich, um in gemütlicher Atmosphäre gemeinsame Zeit zu verbringen. Ursprünglich war der Essbereich ein separierter Raum, der nur zu besonderen Anlässen genutzt wurde. Heute wird dieser Bereich häufig in den Wohnraum integriert. Die reine Funktionalität spielt daher nicht die einzige Rolle.

Ästhetik ist gefragt. Wer über genügend Platz verfügt, sollte bei der Größe des Esstisches nicht sparen. Ausladende Formen können den Raum prägen. Wichtig ist das Zusammenspiel von Tischplatte und Tischfüßen. Ob rund, eckig oder ausziehbar – jede Form erzählt eine eigene Geschichte. Die Auswahl ist groß: Holz, Lack, Glas, Marmor oder Metall. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

© Roche Bobois ×

Organische Formen, die von der lebenden Natur inspiriert sind, erzeugen eine biomorphe Ästhetik. Der Pulp Esstisch von Roche Bobois in glänzendem Lack ist das perfekte Beispiel. Die dazugehörenden Pulp Stühle „wirken wie wachsende Organismen“, so der katalanische Designer Eugeni Quitllet.

Bunte Farbkombinationen zu dunklen Esstischen verbindet Design mit aussagekräftiger Eleganz. Die Farbpalette im Esszimmer hat sich in den letzten Jahren von traditionellen neutralen Tönen zu mutigeren Farben wie Grün und Rot entwickelt. Der Liza Stuhl von Zanotta mit Beinen aus massiver Eiche und Sitzkissenpolsterung ist ein hevorragendes Beispiel dafür. Stühle eignen sich besonders für Farbspiele. Angesagt ist es auch, unterschiedliche Stuhlformen und -farben zu kombinieren.

© Team7 ×

Holz bleibt im Trend. Natürliche Materialien sind optimal für den Essbereich. Holzmöbel schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Die Langlebigkeit spielt auch eine große Rolle – das robuste Material altert in Würde. Die Holzmaserungen und Texturen werden über die Jahre noch interessanter.

© WestwingNow ×

Platzsparend sind runde Esstische. Der kreisförmige Tisch stärkt das Gemeinschaftsgefühl und wirkt wie ein optischer Mittelpunkt im Zimmer. Westwing setzt auf Rillenstruktur mit dem Nelly Esstisch. Die Armlehnstühle Gali in neutralen Farben ergänzen das Gesamtbild perfekt.

Minimalistisch und natürlich ist der Linear Wood Esstisch von Muuto. Er zeichnet sich durch die reduzierte Form mit skandinavischem Charme aus. Definierte Kanten und abgerundetet Tischbeine sorgen für eine harmonische Gesamterscheinung.